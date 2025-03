Alineación probable del Betis ante el Leganés: Sin Cardoso... ¿Y sin Isco?

SEVILLA/Después de la importantísima victoria del Betis de Manuel Pellegrini en UEFA Conference League ante el Vitoria Guimaraes el pasado jueves y con el primer entrenamiento ya realizado en Sevilla en la tarde del viernes para comenzar a preparar el duelo ante el Leganés, las dudas y la responsabilidad vuelve a asaltar la cabeza del entrenador chileno en relación a los jugadores por los que apostar en el once inicial. Tan cierto es que el enfrentamiento ante los de Borja Jiménez es muy importante en esa pelea por alcanzar la quinta plaza, que este curso puede dar acceso a Champions League, como que el tiempo de descanso que van a tener aquellos que estuvieron sobre césped portugués va a ser muy limitado. De hecho, dentro de un hipotético once titula fueron pocos los que no tuvieron minutos por lo que las famosas rotaciones llegarán ante el Leganés.

En portería no habrá sorpresa. Adrián San Miguel será el guardameta titular ante los pepineros siguiendo con la ya habitual apuesta y reparto de minutos de los arqueros del Betis en las dos competiciones que todavía restan por concluir. Había cierto ruido de fondo en torno a la figura de Vieites para el partido en Guimaraes, pero Pellegrini fue fiel a su filosofía y apostó por el canterano.

Adrián en el partido de este fin de semana ante Las Palmas / Europa Press

El regreso de Sabaly y la influencia del parón de selecciones

En esta fecha FIFA hay muchos integrantes del equipo bético que se marchan con sus respectivos países y que, por lo tanto, tendrán una carga de minutos adicional. Esto, antes de El Gran Derbi ante el Sevilla, no puede ser positivo por lo que es probable que algunos de ellos parta desde el banquillo. Ese puede ser el caso de Ricardo, que además jugó el jueves, por lo que Perraud apunta a ser el lateral izquierdo del conjunto heliopolitano. Natan tuvo pocos minutos en Europa por lo que será uno de los centrales, y su acompañante lo decidirá el chileno en función de quién haya recuperado mejor. Lo normal es que juegue Bartra, ya que Llorente está apercibido de sanción.

En el centro del campo, las papeletas están prácticamente repartidas. Volverán a estar sobre el terreno de juego tanto Sergi Altimira como Pablo Fornals. Los dos fueron titulares en el anterior partido, pero las lesiones y las sanciones tienen al equipo visitante en cuadro en esta posición. De hecho, el catalán fue sustituido con más antelación que el de Castellón de la Plana para que descansara, debido a que la carga de minutos está siendo muy superior por la lesión de Fornals hace algunos meses.

Isco celebra su gol, junto a Bakambu y Llorente, señalando el escudo del Betis. / Hugo Delgado / Efe

¿Rotará Isco por el riesgo de sanción?

Manuel Pellegrini no suele sustituir a Isco pero con un resultado tan importante como el del otro día, decidió darle descanso. Esto, combinado con que el de Arroyo de la Miel no forzase la quinta tarjeta amarilla para llegar limpio al duelo contra los de Pimienta indica claramente que él quiere estar en Butarque. A su derecha apunta a estar Chimy Ávila, que volverá tras una doble sanción para darle algo de descanso a Antony. Aunque no hay que descartar que termine de darle minutos al brasileño y que el descanso llegue en el parón. Abde y Cucho Hernández completarían el puzzle.

Por tanto, el once probable del Betis ante el Leganés es el siguiente: Adrián; Sabaly, Bartra, Natan, Perraud; Altimira, Fornals, Isco; Antony, Abde y Cucho Hernández.