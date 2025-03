Una gran noticia para el Betis si gana en Leganés

SEVILLA/El Betis de Manuel Pellegrini se mide en la tarde de este domingo al CD Leganés en Butarque en un horario realmente polémico, y más después del comunicado en la tarde del sábado por parte del Real Madrid. Los del Ingeniero terminaron muy tarde su compromiso europeo el jueves en Guimaraes y el regreso a Sevilla fue tedioso debido a las inclemencias meteorológicas. De hecho, el chileno se mostró algo confuso sobre los motivos de este horario, pero quiso quitarle hierro al asunto en la previa: "No sé los motivos de por qué se colocan esos horarios. Tenemos que centrarnos en nosotros independientemente de la hora y el rival. Hacer un buen partido e intentar ganar".

Y es que si el Betis consigue la victoria en el día de hoy, habrá dado un paso de gigante en sus aspiraciones europeas para la próxima temporada. Empataría a puntos con el quinto clasificado después de muchas jornadas sin estar tan arriba en la tabla clasificatoria y desafiaría de tú a tú a un equipo que ha bajado mucho el rendimiento en el último tramo de campeonato como es el Villarreal.

La imagen del entrenamiento del Betis este sábado / Juan Carlos Muñoz

Los de Marcelino, en el punto de mira

La realidad en estos momentos es que el Betis de Manuel Pellegrini ha conseguido recortarle en el tramo de los últimos cinco encuentros de la competición doméstica un total de cinco puntos al Villarreal. Además, de los últimos 30, ambos han sumado 17, por lo que en estos momentos se puede decir con datos en la mano que esa enorme brecha competitiva que se ha visto a lo largo del curso entre un equipo y otro, ha desaparecido. Una victoria verdiblanca en Madrid en la tarde de este domingo supondría mirar de frente a un equipo que es cierto que tiene todavía un partido suspendido por disputar (que tiene que jugar y competir antes de darlo por ganado) y sobre todo, tiene que visitar el Benito Villamarín antes de que termine el curso.

Y es que la importancia, por tanto, del choque del conjunto de La Palmera ante el Leganés es muy parecida a la del pasado jueves en Portugal. Es cierto que no es a vida o muerte, pero sí es una oportunidad demasiado buena como para dejarla escapar teniendo en cuenta los pocos puntos que todavía restan por disputarse. Sería una gran noticia para el Betis empatar a puntos con el equipo que ostenta la que ahora mismo es una plaza extra para la UEFA Champions League de la temporada 2025/2026.

Las fotos del Villarreal - Betis / Andreu Esteban | Efe | Europa Press

Un calendario a tener muy en cuenta

Los de Marcelino acumulan dos derrotas consecutivas. Algo que no habla demasiado bien de ellos teniendo en cuenta que no tienen distracciones intersemanales. Además, los enfrentamientos a los que tiene que hacer frente antes de viajar a Sevilla no son nada sencillos: visitar un campo complicado como es el Coliseum ante el Getafe y recibir a un Athletic Club de Bilbao que quiere aprovechar las distracciones de la pelea con el Betis para certificar lo antes posible la cuarta plaza. Inmediatamente después del gran duelo ante los béticos del próximo Domingo de Ramos, Real Sociedad y Celta esperarán al conjunto de la Comunitat Valenciana.

En el caso del Betis, el conseguir los tres puntos ante el Leganés se antoja más importante aún cuando se mira el calendario a corto plazo del equipo heliopolitano. Sevilla, FC Barcelona, Jagiellonia y Villarreal. Dependiendo de cómo respondan cada uno de los equipos a sus deberes en el próximo mes, podrían llegar al duelo directo parejos en la tabla, o con algunos de ellos algo distanciado. Por ello, que el Betis ganase en Butarque y empatase a puntos con el quinto clasificado (que da acceso a Champions en estos momentos), sería una gran noticia.