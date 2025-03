Pellegrini: "Nosotros estamos permanentemente queriendo más"

Sevilla/El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, al margen de dar la gran noticia de la vuelta de William Carvalho, ha tratado otros asuntos en la previa del partido en Butarque.

Leganés

"Creo que en fútbol no tiene importancia en qué lugar está. El partido siguiente es el más difícil. Tenemos que ir con convencimiento de enfrentarnos a un rival complicado y sacar el partido adelante. Para nosotros son tres puntos muy importantes".

Cansancio

"El equipo se está recuperando. Los partidos de jueves a domingo siempre pasan factura y más cuando son en el exterior. La preparación es eso, recuperación y ver vídeos de lo que hace el rival. Intentar mantener el rendimiento de los últimos partidos".

Horario en Butarque

"No sé los motivos de por qué se colocan esos horarios. Tenemos que centrarnos en nosotros independientemente de la hora y el rival. Hacer un buen partido e intentar ganar".

Cardoso

"No tiene lesión muscular. Sí una contractura y tiene molestias. No va a estar citado para mañana. Lo de la convocatoria de su selección no podría tener novedades sobre si va a ir o no".

Gio Lo Celso

"Lo veo más recuperado tanto física como anímicamente. Vamos a ver cómo reacciona esta semana con trabajos de más intensidad. Son 15 días para el derbi. La primera semana nos va a dar una idea de si llega o no. Esperemos que sí".

Mentalmente cambio de chip

"Tanto en la derrota como en la victoria hay que cambiar el chip. En eso hay que tener madurez como equipo. La experiencia dice que los resultados hay que sacarlos en el campo y no por la posición del rival. El jueves fuimos con convicción de mostrar que éramos más equipo que ellos. Ahora, igual. Con personalidad ir a buscar los tres puntos olvidando lo del partido pasado y lo que puede venir más adelante".

Isco

"Lo veo muy bien en todos los sentidos. Desde que llegó aquí es un jugador diferencial. Le hubiera gustado ir a la selección de España, pero por otro lado sabe que hay competencia y los técnicos también tienen sus jugadores. No tengo duda de que va seguir peleando para estar en la próxima convocatoria. A la larga lo va a conseguir".

Bakambu

"Me alegro mucho por él. Llego acá con nosotros, tuvo una lesión en el tendón y estuvo cuatro meses parado. No es fácil después volver. Lo veíamos bien en los entrenamientos. Ante el Vitoria en el primer partido ya estuvo bien. En el de vuelta ratificó su buen momento. Entre todos tenemos que sacar al Betis lo más adelante posible en dos competiciones y cuanto mejor estén los rendimientos individuales, mejor".

Clima de la afición

"Yo creo que hay cierta similitud con las temporadas de los últimos cinco años. Hemos desarrollado esa ambición y exigencia dentro del plantel para poder aspirar a más. En todas las temporadas hubo mejores momentos y otros peores. Las crisis ahora son cuando estábamos a dos o tres puntos de Europa. A mí siempre me ha alegrado mucho despertar esa exigencia y eso repercute en la parte exterior. Siempre le intentamos entregar al hincha la mayor cantidad de victorias posible. En cinco temporadas siempre tuvimos baches. Lo importante es que al final de temporada hayamos conseguido lo que hicimos en estos cuatro años. Nosotros permanentemente estamos queriendo más".

Jesús Rodríguez y la sub 21

"Sí me la esperaba. Lo vemos entrenar. Jesús tiene muchas condiciones. Ha dado un paso importante y una vez uno llega está el segundo, mantenerse y seguir creciendo. Ése el paso en que él está ahora. Ese paso a la sub 21 me alegra mucho. Lo ayudaremos para que siga creciendo. Está empezando una carrera que debiera ser una carrera importante".