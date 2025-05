Betis: Antony es llamado por Ancelotti y regresa a Brasil

Sevilla/Carlo Ancelotti, presentado este lunes como nuevo seleccionador de Brasil, incluyó al futbolista del Betis Antony en su primer convocatoria.

El ex entrenador del Real Madrid no ha pasado por alto el excelente rendimiento del paulista y no ha dudado en darle confianza.

El extremo no juega con la canarinha desde el 25 de marzo de 2023. Fue en un encuentro amistoso contra Marruecos. Ahora, vuelve en el estreno del preparador italiano, que debutará el 5 de junio ante Ecuador en Guayaquil en partido de las eliminatorias mundialistas.

Brasil ocupa el cuarto lugar en la clasificación de las eliminatorias sudamericanas, con 21 puntos, a diez de Argentina, líder.

Sus partidos de junio serán definitivos, ya que se medirá a Ecuador, segunda en la clasificación, con 23 puntos; y a Paraguay, que es quinta igualada a 21 con la Canarinha.

Lista de convocados:

Porteros: Alisson (Liverpool-ENG), Bento (Al-Nassr-KSA), Hugo Souza (Corinthians).

Defensas: Alex Sandro (Flamengo), Alexsandro (Olympique-FRA), Beraldo (PSG-FRA), Carlos Augusto (Inter de Milán-ITA), Danilo (Flamengo), Léo Ortiz (Flamengo), Marquinhos (PSG-FRA), Vanderson (Monaco-FRA), Wesley (Flamengo).

Centrocampistas: Andreas Pereira (Fulham-ENG), Andrey Santos (Estrasburgo-FRA), Bruno Guimarães (Newcastle-ENG) Casemiro (Manchester United-ENG), Ederson (Atalanta-ITA), Gerson (Flamengo).

Delanteros: Antony (Real Betis-ESP), Estêvão (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Arsenal-ENG), Matheus Cunha (Wolverhampton-ENG), Raphinha (Barcelona-ESP), Richarlison (Tottenham-ENG), Vinícius Júnior (Real Madrid-ESP).