La convocatoria del Betis para el partido en Palma del Río

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una lista de 22 convocados para el encuentro de este ante el Atlético Palma del Río en la que son bajas Amrabat, Lo Celso, Junior y Nelson Deossa.

Pellegrini ha explicado en rueda de prensa los diferentes motivos de cada uno de ellos: "Amrabat está siempre con esas molestias y no es bueno exigirle dos partidos seguidos. Junior anda con molestias musculares y no está citado. Y Lo Celso tuvo que ir a ponerse una vacuna por el lugar en el que su selección va a jugar en el próximo parón. Esos tres jugadores mañana no estarán. Nelson Deossa amaneció con la conjuntivitis más fuerte en un ojo y tampoco va a entrar mañana en la citación". No obstante, en el caso de Lo Celso, más allá de esa vacuna a la que ha hecho mención el técnico chileno, éste sufrió un golpe ante el Atlético de Madrid que le impedirá estar este jueves en la cita copera.

Sí estará Ruibal, como ha explicado también el propio Pellegrini: "Ruibal está bien. Hace mucho tiempo que tiene alguna molestia en el tobillo izquierdo, pero son molestias que no le impiden jugar. Se venda ante de los entrenamientos y está en condiciones de ser citado y jugar".

Regresan a la lista Ángel Ortiz y Pablo García, entrando también Bladi y Corralejo, del filial. Los citados son los siguientes: Álvaro Valles, Bellerín, Llorente, Bartra, Altimira, Antony, Fornals, Chimy, Abde, Bakambu, Ricardo Rodríguez, Adrián, Valentín Gómez, Riquelme, Cucho, Marc Roca, Ruibal, Pau López, Bladi, Ángel Ortiz, Corralejo y Pablo García.