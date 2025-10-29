La Fundación Cajasol renueva su alianza con el Betis

La Fundación Cajasol y el Betis han renovado una temporada más el convenio de colaboración por el que ambas instituciones seguirán trabajando en el desarrollo de diferentes proyectos sociales, deportivos, educativos y medioambientales.

Este acuerdo, que se extenderá hasta 2025, se articula en torno a tres ejes principales: la Grada Solidaria, la participación en las acciones de sostenibilidad impulsadas por Forever Green, y el apoyo al programa escolar 'Del Cole al Betis'.

La Grada Solidaria, que cumple su tercera temporada, permite a personas y colectivos en situación de vulnerabilidad asistir a los partidos del primer equipo, actualmente en el Estadio de La Cartuja. Con esta iniciativa, el Betis y la Fundación Cajasol fomentan la afición al deporte y su práctica como vehículo de inclusión.

En el ámbito medioambiental, la Fundación Cajasol continuará participando en las acciones sostenibles desarrolladas por la plataforma Forever Green, entre ellas el partido sostenible de LaLiga 2025-26. Durante el último año, esta colaboración se materializó en limpiezas del entorno del Guadalquivir y en diversas actividades en el Ecohuerto del Real Betis, un proyecto que promueve la inserción sociolaboral de personas vulnerables y el consumo ecológico y responsable.

El programa 'Del Cole al Betis' seguirá siendo otro de los pilares del acuerdo. A través de visitas a distintos centros escolares de Sevilla y su área metropolitana, el club verdiblanco y la Fundación Cajasol transmiten a los más jóvenes los valores intrínsecos del deporte, mediante actividades lúdicas, clínicas deportivas y charlas sobre hábitos saludables y sostenibilidad. En la pasada temporada 2024-25 participaron más de 2.500 escolares de diez centros educativos.