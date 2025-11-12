La nota del Betis en el primer tercio de competición: varios factores bajan la media

Uno de los momentos clave a lo largo de la temporada de muchos equipos es en el que se cumple el primer tercio de competición liguera (y en el que también se ha jugado ya la mitad de la primera fase de la Europa League, para los que la jueguen, y la primera ronda de Copa). En el caso del Betis ya ha jugado 12 jornadas de LaLiga, cuatro de la competición continental y uno del torneo del K.O. Es un buen momento para poner nota a ese primer tercio competitivo, ver qué aspectos han funcionado, cuáles no y dónde se debe mejorar. Además, coincide con un parón FIFA que separa de forma clara los tramos de competición.

Para poner nota a la temporada hasta el momento del conjunto verdiblanco, lo normal es tener en cuenta la plantilla con la que ha podido contar hasta el momento Manuel Pellegrini, los objetivos reales a final de temporada teniendo en cuenta el presupuesto y el límite salarial de la entidad heliopolitana y el nivel de los rivales a los que ya se ha medido.

Las mejores fotos del Valencia-Betis / AFP7 | Europa Press

Un notable en liga con un sabor agridulce

Actualmente el Betis ocupa la quinta plaza en la tabla con 20 puntos de 36 posibles. El objetivo real del conjunto verdiblanco en la competición nacional es conseguir la quinta plaza. Es el séptimo equipo con mayor límite salarial, puesto que hay cinco por delante. Tiene al Villarreal, que le saca 48 millones de euros de límite de coste de plantilla deportiva, y al Atlético de Madrid a cinco puntos, que le saca unos 200 millones de euros en este apartado. Además, en el apartado de la plantilla, es importantísimo destacar que Antony y Amrabat, dos futbolistas que han dado puntos a los heliopolitanos, llegaron ya algo avanzada la competición y que todavía Isco, el mejor futbolista bético, no ha disputado un sólo minuto oficial.

La nota es alta, por tanto, puesto que ha cumplido en zona clasificatoria. Eso sí, el haberse dejado puntos ante equipos tan débiles como Elche, Levante y Valencia resta, al igual que el salir perdedor en dos de los duelos clave en La Cartuja (Athletic y Atleti), aunque sube algo el empate en La Cerámica. La nota; un 7.

las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / Antonio Pizarro

En Europa, la nota sube levemente

Actualmente los verdiblancos ocupan la novena posición con ocho puntos de 12 posibles. No han sido derrotados y están a cuatro de la cabeza de la tabla. El objetivo real ha sido siempre entrar entre los ocho primeros, aunque Pellegrini haya quitado más de una vez hierro al asunto de pasar entre el noveno y el vigesimocuarto. Consiguió empatar con buen fútbol al Nottingham (con un presupuesto disparado y uno de los favoritos), venció al Ludogorets y al Olympique Lyon (otro de los pesos pesados de la competición) y se dejó puntos en Genk, lo cual baja la nota. Todo esto sin Isco y rotando muchísimo con LaLiga. La nota: un 8 (un 10 sería haberlo ganado todo, un 9 un pinchazo, y como ha tenido dos, pues un 8'5 porque el conjunto inglés era de los rivales de mayor nivel).

Y en Copa del Rey, lo mínimo era pasar con holgura ante el Atlético Palma del Río, y así fue. Un 5 justificado. Cumplió con su cometido.

La media de las tres competiciones sale algo menos de un 7 y si no se cuenta la Copa, un 7,75

El margen de mejoría en Heliópolis es altísimo. El guion dice que el rendimiento con Isco en el campo debería mejorar. Pellegrini tiene que sacarle más partido a algunos futbolistas y mejorar en gestiones de partido y algunos cambios. Algunos fichajes como Rodrigo Riquelme y Deossa, además de otros como Bakambu o Chimy Ávila deben dar un paso al frente.