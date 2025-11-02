Ya hay fecha marcada en el calendario para Isco y el Betis

La mejor noticia de este pasado sábado y probablemente de las últimas semanas en el Real Betis Balompié fue el regreso de Isco Alarcón a los entrenamientos con el grupo. El malagueño lleva en el dique seco desde que volvieron a lesionarlo en el choque amistoso ante el Málaga en La Rosaleda este verano tras un fuerte golpe en la zona baja de la pierna izquierda. Una vez que el de Arroyo de la Miel ya ha pisado césped junto al resto de sus compañeros, su vuelta está más cerca. Por un lado, encontramos una fecha clave en la mente del futbolista: llegar de la mejor forma posible al derbi ante el Sevilla FC del 30 de noviembre en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Para ello, ante una lesión tan larga, lo más indicado es que haya podido tener minutos algunos partidos antes para ir tomando rodaje y ritmo competitivo. Ahí es donde aparece la fecha que realmente está marcada a fuego para el Betis en el calendario. El 23 de noviembre en el Estadio de La Cartuja los verdiblancos jugarán ante el Girona y será ahí donde se podría ver el debut de Isco Alarcón con el conjunto verdiblanco en competición oficial esta temporada.

Así ha sido el primer entrenamiento de Isco con el Betis

Cuándo volverá Isco con el Betis

La máxima para Manuel Pellegrini viene siendo que si un futbolista se recupera y entrena una semana con el grupo con normalidad, ya podría volver a la convocatoria. Eso es lo que podría ocurrir la próxima semana ante el Valencia, pero ya se encargó el Ingeniero de descartarlo. Es una lesión bastante larga y van a aprovechar el parón internacional para que la puesta a punto sea completa. "Viene recuperándose muy bien de su lesión. Ha empezado a trabajar con el grupo, pero si contacto; no en juego colectivo, sino en movimientos individuales. En una semana no va a estar. Sería un riesgo para él tras mucho tiempo parado. Si sigue mejorando, para la vuelta del parón estará en condiciones de ser citado", comentaba.

Confirmaba así que para después del parón internacional el malagueño ya estará de nuevo convocado y dependerá del devenir de los partidos ante Girona y Utrecht la cantidad de minutos que reciba el malagueño antes del duelo máximo de la ciudad de Sevilla. Eso sí, la importancia de este jugador es capital. "Isco es muy importante, porque todo vemos la trascendencia que tiene cuando juega dentro del equipo. Además, es el capitán, por lo que su influencia por su trayectoria, calidad y exigencia personal que transmite es grande. Es un líder fundamental para nosotros. Me alegro de su vuelta", comentaba Pellegrini en rueda de prensa.

Así ha sido el primer entrenamiento de Isco con el Betis

Isco, un futbolista especial

La lesión de Isco ha provocado que esté algo más de dos meses (y cuando juegue, posiblemente sean casi tres meses) fuera de los terrenos de juego. Eso implica que hay algunas zonas de su pierna y su musculatura que no han trabajado al mismo nivel que el resto durante algún tiempo y eso podría provocar lesiones anexas, como le ha ocurrido a Llorente, si se precipita con su reaparición en el campo.

Eso sí, en el caso de este jugador hay una diferencia respecto al resto del vestuario. Lo que digan los médicos es de vital importancia, pero tiene unos galones de tal tamaño dentro de la entidad que no hay que descartar que sea él quien vaya marcando un poco las pautas en los próximos días en función de sus sensaciones.