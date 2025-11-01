Almeyda y el penalti: "Dentro del área es complicado tirarse a los pies y se sabe"

Matías Almeyda intentó explicar las claves de la dura derrota del Sevilla, que se quedó sin marcar por primera vez esta temporada por su falta de profunidad ofensiva. "Esto es partido tras partido, y mejorar. Y no estoy para un mensajes ahora. El mensaje es trabajo y el mensaje es corregir. El mensaje es no cometer tantos errores. Con los futbolistas hablaré en la semana y nada más", dijo.

"No revisé la jugada del penalti, para qué", dijo al ser preguntado por la polémica acción que decantó el partido. "Ya está cobrado, ya está hecho el gol. En la semana hablaban de que éramos el equipo que habíamos hecho más penales y que más amarillas le habían sacado. Y me prometí a mí mismo no hablar de los arbitrajes y de los fallos. Trato de no hacerlo, pero a la vez me pregunto si es un error, porque por ahí piensan que me da lo mismo. Si fue penal está bien que lo haya cobrado. Y que se revise. Hay un VAR. Se están implementando unas tarjetas azules para hacer un reclamo desde el banco. Pero no perdimos por el penal. El análisis es otro".

Almeyda destacó lo difícil que es igualar el fútbol del Atlético y cómo una vez que encajó el Sevilla ese gol de penalti ya era muy difícil jugar. "El análisis es que el primer tiempo lo hicimos bien equiparando a un rival fortísimo, totalmente competitivo, con dos o tres campeones del mundo, grandísimo staff técnico... Veníamos luchando bastante bien hasta el penal. Después a este equipo una vez que se pone delante es muy difícil remontarle el marcador. Del penalti no hablo".

Y también terminó deslizando que se equivocó Nianzou al tirarse al suelo a despejar un balón suelto en la jugada que terminó siendo castigada como penalti contra el Sevilla. "Los errores cuando son colectivos es preocupante. Cuando son individuales es corregible, si el receptor está abierto puede mejorar. El fútbol se maneja con detalles. Dentro del área es complicado tirarse a los pies, ya se sabe. Lo puedes entrenar, lo puedes hablar... Define partidos. ¿Qué puedes decir? Nada, seguir mejorando y mostrando".

Insistió el argentino en que contra equipos como el Atlético no te puedes equivocar. "La realidad es que cuando vos tenés equipos como este (el Atlético), que no te van a perdonar y por eso tienen esa calidad, la concentración tiene que ser al doscientos por ciento y el margen de error tiene que ser mínimo. Porque estábamos en el partido y después se complica y se hace muy difícil".

Se le sugiere al técnico que el Sevilla aportó muy poco en ataque. "Sí. Ellos tuvieron 16 tiros y tiraron diez a portería. Nosotros tuvimos diez y tiramos dos a portería. Esos son los números que vi. Al final es la puntería y tratar de embocar la portería y ahí suceden cosas. No vi una superioridad en los tiros. En el primer tiempo creo que tuvimos una de Rubén Vargas. Tuvimos pelota parada también, ellos nueve y nosotros cuatro. Los números son buenos, el resultado no marca el número, pero el que ganó lo hizo justamente. Ahora, los números, y más pases, y mantener... No llega, hay que seguir trabajando".

Sobre que quitara a Azpilicueta tras el descanso, dijo: "César tenía una mínima molestia. Es fundamental para nosotros, es un jugador que lleva la voz que voy diciendo yo dentro de la cancha. Y, oh, casualidad, cada vez que no está perdemos. Aplica su experiencia y sus ganas. Y teníamos como plan si el partido iba como iba, modificarnos para fortalecer esa fase defensiva ya que teníamos tres jugadores que venían de lesiones y no podían soportar 90 minutos. Vamos arreglándonos en la medida que podamos. Realidades. Ellos tenían dos delanteros y necesitábamos un líbero ante dos delanteros hábiles y rápidos, y por eso salió Tanguy. La salida de césar fue por necesidad".