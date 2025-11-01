Atlético de Madrid-Sevilla, el partido de Liga en directo

El Atlético de Madrid y el Sevilla Fútbol Club disputan en el estadio Metropolitano su partido correspondiente a la undécima jornada del Campeonato de Primera División, desde las 16:15. El árbitro del encuentro es el extremeño Hernández Maeso, auxiliado en el VAR por el gallego Iglesias Villanueva.

Se trata de un encuentro especial para los entrenadores de ambos equipos. Simeone contra Almeyda. Un duelo y un vínculo de años. Como jugadores, juntos en el mismo equipo y sobre el terreno de juego, disputaron 47 partidos, 20 de ellos con los dos desde el once inicial, con 32 victorias, 10 empates y 5 derrotas, entre la selección de su país, de 1996 a 2002, y el Lazio, en el histórico curso 1999-2000.

El Atlético, cuarto en la tabla con 19 puntos, tiene la baja de Pablo Barrios. El Sevilla, undécimo con 13 puntos, no podrá contar con Agoumé por sanción ni con Alexis ni Cardoso por lesión. Llegan muy justos al encuentro los sevillistas Azpilicueta, Nianzou y Mendy, que han completado dos entrenamientos antes del encuentro tras superar sus respectivas lesiones.

El Sevilla, tras el paréntesis copero, busca reaccionar después de la minidepresión que han supuesto las dos derrotas consecutivas frente a Mallorca y Real Sociedad que dejaron en el olvido la sonada goleada sobre el Barcelona. El Atlético, fortísimo en su casa, afronta el duelo después de conseguir su primera victoria a domicilio de la temporada, en el campo del Betis.