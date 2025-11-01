Chimy Ávila y Junior, fuera de la convocatoria del Betis

Chimy Ávila, uno de los jugadores que está en la rampa de salida del Betis

Pablo García y Ángel Ortiz regresan a una convocatoria liguera en el Betis tras perderse el último choque frente al Atlético de Madrid, siendo las principales novedades en positivo de una lista de la que se caen Junior y Chimy Ávila.

El lateral se hizo daño muscularmente durante el partido del pasado lunes y se perderá los próximos partidos, no contando con él Manuel Pellegrini al menos hasta después del parón. "Junior Firpo presentó unas molestias en la musculatura isquiotibial derecha tras el encuentro frente al Atlético de Madrid. Las valoraciones y las pruebas que se le han realizado confirman que sufre una lesión en el tercio proximal de su isquiotibial derecho. Su vuelta al grupo dependerá de su evolución", comunicó el conjunto verdiblanco.

El defensa no había jugado el pasado jueves en el encuentro de Liga Europa ante el Genk belga y tampoco fue titular ante los de Diego Pablo Simeone, aunque sí entró en el minuto 69 en sustitución de Ricardo Rodriguez.

Por su parte, Chimy Ávila, que en LaLiga no juega desde elpasado 31 de agosto cuando tuvo un par de minutos frente al Athletic, tampoco estará ante el Mallorca por un problema estomacal que le impidió entrenarse con el grupo este viernes. El delantero fue titular ante el Palma del Río el pasado jueves en Copa del Rey en el que dio dos asistencias de gol tras jugar, como ante el Ludogorets en Europa League, el partido completo.

Vuelven a la lista los canteranos Pablo García, que se estrenó en Copa del Rey como goleador con el primer equipo, y Ángel Ortiz en una convocatoria que se completa con Álvaro Valles, Pau López y Adrián; Bellerín, Diego Llorente, Natan, Bartra, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez, Ruibal, Sergi Altimira, Marc Roca, Deossa, Amrabat, Antony, Fornalas, Abde, Lo Celso, Riquelme, Bakambu y Cucho Hernández.