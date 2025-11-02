Betis-Mallorca: A recuperar el pulso liguero

Bartra, pensativo y muy concentrado al lado de Fornals en un entrenamiento en la ciudad deportiva.

Superada esa primera ronda de la Copa, el Betis retoma la Liga recibiendo en La Cartuja al Mallorca con la obligación de sumar los tres puntos que perdió el pasado lunes en la visita del Atlético de Madrid.

Si los verdiblancos quieren seguir metidos de lleno en la zona europea, no pueden permitirse otro tropiezo en casa, de ahí la importancia de la cita de esta noche para el conjunto dirigido por un Manuel Pellegrini que ya avisó en rueda de prensa del valor de conseguir la victoria ante un equipo bermellón que ha ido en el campeonato de menos a más y que cuenta en sus filas con jugadores con calidad, como es el caso de Jan Virgili, extremo diestro que juega a pierna cambiada que está irrumpiendo con fuerza este curso fruto de su velocidad y regate en carrera. Así se vio, por ejemplo, en el último Mundial sub 20 de Chile con la selección española.

Los verdiblancos deben ofrecer un nivel alto ante un rival que ya ganó en Heliópolis la pasada temporada (1-2)

De cara a este compromiso, el preparador verdiblanco seguirá con sus rotaciones y presentará un once muy diferente al que dispuso en Palma del Río. Vuelven Amrabat, Lo Celso y Nelson Deossa, siendo Junior y el Chimy Ávila las ausencias. Así, a la portería debe regresar Pau López, con una defensa compuesta por Bellerín, Bartra, Natan y Ricardo Rodríguez. Al doble pivote debe volver el internacional marroquí con Fornals, con Antony, Lo Celso, Abde y el Cucho Hernández arriba.

El Betis tendrá delante a un Mallorca que viene de sacar siete de los últimos doce puntos tras ganarle al Sevilla (1-3) al y Alavés (1-0), empatar con el Levante (1-1) y caer en su visita al Athletic (2-1), confirmando su mejoría tras un inicio de temporada muy flojo. Para mantener su línea ascendente de juego y resultados, los mallorquinistas deben lidiar con la importante baja del portero Leo Román, insustituible para un Arrasate que dará la oportunidad a Lucas Bergström, en uno de los pocos cambios que se presuponen en el once titular.

Pellegrini pondrá en liza un once muy reconocible tras recuperar a Lo Celso y Amrabat para esta cita

El técnico vasco ha encontrado su columna vertebral tras volver a una defensa de cuatro, con la única duda del extremo derecho, donde han jugado Javi Llabrés y Mateo Joseph en las últimas jornadas, teniendo como alternativa, también, a Takuma Asano, aunque se espera que el nipón salga durante la segunda mitad por sus recientes problemas físicos.

Alineaciones probables. / Dpto. de Infografía

El que se mantiene como un fijo en el esquema de Arrasate es Jan Virgili, quien sigue respondiendo a la confianza del entrenador tras su fichaje este verano procedente del Barcelona. Y es que los verdiblancos tendrán que tener cuidado con las transiciones ofensivas de un Mallorca que ya el año pasado se llevó la victoria (1-2) en el Benito Villamarín.

Avisado queda, por tanto, un Betis que quiere regresar a la senda del éxito en la Liga al calor de una afición que espera una buena versión de su equipo para lograr la victoria.