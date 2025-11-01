Pellegrini: "Hay que ganar estos puntos en casa como sea"

El Betis vuelve a jugar este domingo en casa tras el traspié contra el Atlético, con la necesidad, según Manuel Pellegrini, de sumar los tres puntos contra el Mallorca para seguir en la lucha por los puestos europeos con la buena noticia de la vuelta al trabajo con el grupo de Isco, que si sigue su evolución podría entrar en una convocatoría después del parón por los encuentros de selecciones.

El conjunto verdiblanco llega a la cita de este domingo (21:00) "bien", según el técnico, después de haber "logrado bien la clasificación en la Copa del Rey, con exigencias altas independientemente del rival". "Entramos en un mes de noviembre con siete partidos en las tres competiciones bastante complicados y con un parón FIFA, por lo que las citas estarán muy comprimidas y hemos buscado llegar de la mejor forma para llegar descansados". "Perdimos los últimos tres puntos de local y estos hay que ganarlos urgentemente si queremos seguir en posiciones europeas", señaló.

Pellegrini se refirió a la vuelta de Isco, que ya se entrena con el grupo: "Viene recuperándose muy bien de su lesión. Ha empezado a trabajar con el grupo, pero si contacto; no en juego colectivo, sino en movimientos individuales. En una semana no va a estar. Sería un riesgo para él tras mucho tiempo parado. Si sigue mejorando, para la vuelta del parón estará en condiciones de ser citado", explicó el Ingeniero, que se refirió a la relevancia del futbolista malagueño dentro y fuera del campo: "Isco es muy importante, porque todo vemos la trascendencia que tiene cuando juega dentro del equipo. Además es el capitán, por lo que su influencia por su trayectoria, calidad y exigencia personal que transmite es grande. Es un líder fundamental para nosotros. Me alegro de su vuelta", indicó.

Sobre el rival, un Mallorca que tras empezar mal viene reconduciendo su camino, avisó de la peligrosidad de un conjunto con un juego muy reconocible. "Los competidores en la Liga son todos. El Mallorca hace tres semanas atrás estaba mal y ahora llega en un buen momento. El fútbol es así. No se pueden perder dos partidos de local seguidos si se quiere pelear en la zona europea. Es un rival que tiene las características de su entrenador, que lleva muchos años en la liga, cuenta con jugadores importantes en el juego que ellos plantean y tendremos que estar atentos en defensa y ser creativos para hacer goles", analizó el técnico bético, que destacó que este domingo "lo más importante es ganar para sumar tres puntos y seguir en posiciones europeas". "Si además se juega bien, mucho mejor y si no nos hacen goles, mejor todavía. Pero es importante que el equipo salga con la mentalidad necesaria para ir a buscar los tres puntos sabiendo que en la liga cualquier rival es difícil".

En cuanto a nombres propios destacó la situación de algunos de sus futbolistas. "Diego Llorente viene recuperándose de una lesión muy larga y hay que llevarlo con cuidado. Ya jugó 75 minutos y ya está en condiciones de jugar el partido completo. Será una gran aportación", dijo sobre el defensa, antes de referirse a Junior, insistiendo en que "es difícil saber cuándo estará, porque con una lesión muscular dependerá de cómo vaya evolucionando".

Sobre Deossa apuntó que ya "se entrenó normal, aunque sigue con conjuntivitis, pero ya no le molesta" y sobre Chimy Ávila informó que no se entrenó por un problema estomacal. En cuanto a Lo Celso aseguró que "tuvo un golpe, pero sin mayor trascendencia ni problema" y señaló que no sabe si Amrabat "estará en condiciones de jugar domingo, jueves y domingo, porque después se irá con su selección, así que hay que llevarlo con cuidado para saber para cuánto está capacitado".