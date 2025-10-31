Jan Virgili, la joya del Mallorca que amenaza al Betis en La Cartuja

Virgili, en el encuentro de la última jornada ante el Levante en Son Moix.

El Betis se reencontrará con su afición este fin de semana en el estadio de La Cartuja, donde recibirá al Mallorca en la undécima jornada de Liga. Un duelo importante para los verdiblancos -tras la derrota ante el Atlético de Madrid-, que tendrán que vigilar de cerca a un nombre propio en el cuadro balear: Jan Virgili.

A sus 19 años, Virgili ha irrumpido con fuerza en el campeonato. Formado en la cantera del Barcelona, el extremo fichó este verano por el Mallorca por 3,5 millones de euros, y su impacto ha sido inmediato: desborde, velocidad y descaro en cada acción. En apenas tres meses, su valor de mercado ya ronda los 10 millones, según Transfermarkt.com.

"Me gusta encarar, irme del rival y crear peligro desde la banda", confesó el propio jugador en su presentación. Su estilo eléctrico encaja a la perfección con la propuesta de Jagoba Arrasate, que lo utiliza como revulsivo o como titular para castigar defensas adelantadas.

Un reto exigente para el Betis

El equipo de Manuel Pellegrini llega con moral tras su goleada copera en Palma del Río, pero sabe que el duelo ante el Mallorca no será sencillo. De hecho, los baleares vencieron el curso pasado (1-2) y rompieron una racha de tres derrotas consecutivas en territorio bético.

Así, la zaga verdiblanca tendrá que estar muy atenta a la hora de intentar frenar el uno contra uno de Virgili, pues su velocidad y capacidad para romper líneas obligarán a los de La Palmera a extremar la atención en los costados, sobre todo en los repliegues.

Un talento en plena explosión

Nacido en Vilassar de Mar (Barcelona) en 2006, Jan Virgili pasó por clubes como Badalona, Damm o Nàstic de Tarragona antes de llegar al Barça, donde brilló en el Juvenil A y debutó con el filial. En Son Moix parece haber encontrado el escenario perfecto para consolidarse, y el club balearlo ha blindado con contrato hasta 2030.

Su desborde, su carácter competitivo y su facilidad para generar ocasiones lo han convertido en una de las irrupciones más llamativas del fútbol español en 2025, disputando recientemente el Mundial sub 20 de Chile con la selección española, donde coincidió con Pablo García.