El Betis domina los precedentes en casa ante el Mallorca

El Betis, que el mañana recibe al Mallorca en partido de la undécima jornada de LaLiga, sólo ha cosechado una derrota en casa contra los bermellones en el último decenio, en el duelo de la temporada pasada (1-2), cuando Dani Rodríguez y Valery remontaron el tanto inicial de Giovani Lo Celso.

Los isleños rompieron así la racha de tres derrotas seguidas que le había infligido el equipo adiestrado por Manuel Pellegrini desde su último ascenso y sumaban su primer triunfo en el Benito Villamarín desde la campaña 2012-13, cuando se impusieron también por 1-2 y remontando el gol de Beñat mediante Casadesús y Javi Márquez.

En lo que va de siglo XXI, el Mallorca ha vencido en otras ocasiones en el campo del Betis: 0-1, con gol de Álvaro Novo, en la temporada 2002-03; 0-2 en el curso siguiente, cuando marcaron Eto’o y Perera; y de nuevo por la mínima, gracias a Jankovic, en la campaña 2006-07. La centuria anterior había concluido con dos triunfos bermellones en Sevilla en la misma temporada, la 1998-99: 0-1, con gol de Carlitos, en los octavos de la Copa del Rey y 1-3 en la Liga, en un partido en el que marcaron Ibagaza, Stankovic, Paunovic y el verdiblanco Oli.

En la temporada 92-93, en Segunda, Sala, Stosic y el bético Ivanov anotaron en el 1-2, el mismo tanteo del anterior triunfo balear en Heliópolis, en la campaña 65-66, cuando marcó Zacarizo para los locales e hicieron los goles visitantes Héctor Núñez y Luis Martínez. La primera vez que el Mallorca ganó en Primera en el campo del Betis fue en el curso 61-62, gracias a un solitario gol de Forteza, y el primer triunfo de la serie, en Segunda, llegó en la campaña 1945-46, un 2-3 con tantos andaluces de Pineda y Pitilo y réplica visitante de García Díez, Turró y Pocoví.

El balance global de los enfrentamientos entre estos dos contendientes en Sevilla favorece al Betis, que ha ganado 25 de los 41 partidos de la serie (61%) frente a los 11 triunfos del Mallorca (27%) y los 5 empates registrados (12%).