Leo Román, baja en el Mallorca contra el Betis

El guardameta del Mallorca Leo Román no estará ante el Betis el domingo (21:00) tras sufrir una lesión en los isquiotibiales de la pierna derecha en el entrenamiento, lo que supone una baja sensible para el conjunto de Jagoba Arrasate. El club ha informado que la disponibilidad del futbolista "dependerá de la evolución", aunque no se espera que esté recuperado hasta después del parón de selecciones.

El ibicenco se ha hecho esta temporada con la titularidad en el cuadro balear disputando los 10 encuentros de liga en los que ha encajado 15 goles. Es uno de los pilares para el técnico bermellón, que deberá darle la oportunidad al finlandés Lucas Bergström, que ya debutó esta misma semana en la Copa del Rey ante el Sant Just dejando su portería a cero.

El conjunto mallorquín también viajará a Sevilla con la baja de Toni Lato y está pendiente de la mejoría de Muriqi de su proceso febril, aunque se espera que el atacante kosovar esté en plenas condiciones para el partido del domingo.