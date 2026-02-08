'La Revuelta' cobra más, se ve menos y eso va a ser de la bujia

TVE ha premiado a La Revuelta por los servicios prestados con la extensión de dos años más en la parrilla, 320 entregas entre septiembre 2026 y junio de 2028, a razón de 98.600 euros por noche. No está mal para un programa que se graba en un teatro feo, con unos medios técnicos y una ambientación más que mejorable y un equipo de guionistas a los que habría que exigir un poquito más. Saben que no tienen que esforzarse. El precio por programa hasta ahora era de 88.000 euros pero Broncano y la productora El Terrat han sabido negociar y hacer valer sus méritos.

Ni los datos actuales ni el producto que se presenta en estos momentos justifican la tacada y esa revisión al alza de más de un 10%. El presidente de RTVE, José Pablo López ha querido ser generoso con la apuesta por la que llegó a ser despedido de la dirección de contenidos pero que, paradójicamente, le abrió las puertas de la presidencia, con las credenciales de cambiar las cosas en la casa atendiendo con entusiasmo editorial a las líneas de la Moncloa.

Broncano, contigo empezó todo. De ahí esta ampliación con ojo de buen cubero.

En la presidencia de la corporación pública se valoran los méritos de La Revuelta de haber mejorado una franja alicaída para La 1, haber recuperado espectadores e iniciar la tendencia ascendente. Y haber puesto en aprietos a Pablo Motos que, por segundo año, se despega mucho en audiencia a estas alturas de la temporada. Algo falla en la chispa de La Revuelta. Cansino cada día, agotador durante nueve meses. Y eso va a ser de la bujía.