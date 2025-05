Así es la polémica por el comentario de David Broncano en 'La Revuelta': "Toda la gente de Andalucía, menos los sevillanos, odia a los sevillanos"

Hay bromas que, en ocasiones, pueden resultar desafortunadas y generar cierta polémica. Esto es lo que le sucedió a David Broncano en el programa de La Revuelta el pasado martes, cuando respondió a una de las quejas que llegó a la Defensora del Espectador, precisamente, por "reírse de los sevillanos".

Su comentario no ha sentado bien entre el público hispalense y, tanto el propio presentador como el malagueño Jorge Ponce intentaron rebajar la seriedad de la broma alegando, en cualquier caso, que "son muy majos". No obstante, la controversia ya está servida, a pesar de que algunos sevillanos han reaccionado confirmando esta afirmación.

El desafortunado comentario de David Broncano

Para poner algo de contexto, todo sucedió cuando Jorge Ponce dedicó su sección a mostrar algunos de los mensajes que habitualmente le llegan a la Defensora del Espectador de TVE para intentar solucionar los problemas que se planteasen. "Estoy velando por el programa. Aquí tenemos una defensora del espectador, Rosa María Molló", comentó Ponce. Para aclarar que no se trataba de una broma, el presentador añadió entonces que "es una figura real de Televisión Española", a la que "envían emails y cartas".

En ese momento, Ponce comenzó a leer algunas de las quejas. Una de ellas criticaba directamente al cómico por "reírse de los sevillanos". Sin embargo, no estaba del todo claro si el espectador que había enviado el mensaje era de Sevilla o no. Así, David Broncano comentó que "para la gente que no sea de Andalucía, detallar que toda la gente de Andalucía, menos los sevillanos, odian a los sevillanos". Por su parte, Ponce agregó sin darle mayor importancia que "es una tradición allí".

"Sevilla tiene un color especial"

Consciente de que, a lo mejor, se trataba de un sevillano que se había sentido ofendido, Ponce prosiguió con el asunto. "Pensando en que este espectador es de Sevilla y no le ha gustado el comentario, tengo que decir una cosa: 'Sevilla, tan sonriente, yo me lleno de alegría cuando hablo con su gente...'". De esta forma, comenzó a recitar la letra de una famosa canción de César Cadaval, de Los Morancos, y Miguel Ángel Magüesin. En cualquier caso, se trata de una canción popularizada por Los del Río.

Más allá de la posible controversia, siempre hay personas que se toman estas cosas con humor. "De polémica nada. Como sevillano confirmo: la mitad de los sevillanos odiamos a la otra mitad de los sevillanos", indica un usuario de X; mientras que otro añade: "Sevilla es la madrid de Andalucía, no lo digo como algo bueno".

Previamente a lo sucedido, el programa contó con la entrevista a Faustino Oro, el ajedrecista argentino de 12 años que, en el año 2023, se convirtió en el Maestro Internacional más joven de la historia; así como también con el humorista y actor español Arturo Valls, que visió La Revuelta con el fin de presentar su primer programa en RTVE, el show musical That's my jam.