Isco vuelve a entrenar con el Betis

En la mañana de este sábado ha tenido lugar la última sesión de entrenamiento del Real Betis Balompié antes de medirse este fin de semana al RCD Mallorca en la jornada 11 de LaLiga EA Sports. Ha sidnun entrenamiento en el que ha habido varias buenas noticias. La primera ha sido el regreso de Nelson Deossa al trabajo con el grupo después de mejorar un poco en su conjuntivitis y ya haber trabajado este pasado viernes. Otra buena noticia ha sido la continuidad de Sofyan Amrabat. El marroquí está jugando con molestias físicas desde hace varias semanas y no podía aglutinar hasta el momento dos partidos consecutivos. No jugó en Copa, pero será de la partida en liga.

Otro nombre propio es el de Giovani Lo Celso. El argentino no estuvo convocado en la competición del K.O. tras recibir una patada en el choque ante el Atlético de Madrid. En la jornada de hoy, la gran noticia la ha puesto Isco Alarcón, que ha vuelto a trabajar sobre el césped con el grupo.

Entrena de forma parcial

El malagueño ha vuelto a trabajar en el césped junto al resto de sus compañeros después de algo más de dos meses de lesión. Lo hará de forma parcial, completando solo una parte del entrenamiento. Poco a poco irá completando minutos de trabajo de campo y lo normal es que después del parón de selecciones ya pueda estar de inicio o al menos sumar muchos minutos.

El malagueño tiene entre ceja y ceja llegar al máximo nivel al derbi de finales de noviembre. Sobre el césped se le ha visto en buena forma. Se le ha visto rápido en los cambios de ritmo y sin aparentes molestias. Es una gran noticia para los aficionados verdiblancos.

En el capítulo de bajas de cara al partido ante los de Arrasate aparecen tres nombres: el malagueño, Junior Firpo, que sigue recuperándose de su lesión y Chimy Ávila, que sufre gastroenteritis y es baja para el choque.