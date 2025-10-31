Alineación probable del Betis ante el Mallorca: ¿Llega Lo Celso?

Las pocas dudas que pueda tener Manuel Pellegrini para elaborar el once que saldrá este domingo al Estadio de La Cartuja por parte del Betis para medirse al Mallorca en la jornada 11 de LaLiga vendrán más por el crucial compromiso europeo ante el Olympique Lyon que tienen los heliopolitanos el próximo jueves en el mismo escenario que por el choque copero en el que se impusieron los del Ingeniero al Atlético Palma del Río en al Copa del Rey. Eso sí, comienza el mes de noviembre pero no hay un sólo partido intrascendente. Tras la derrota del conjunto andaluz ante el Atleti, volver a sumar de tres y reconstruir la seguridad defensiva es un aspecto clave de cara a este domingo.

Dos bajas están totalmente confirmadas para el partido. Una de ellas es la de Isco, que sigue con su plan específico de recuperación. La otra es Junior Firpo, padece "una lesión en el tercio proximal del isquiotibial derecho", ha informado este jueves el Betis en un comunicado, en el que añade que la "vuelta al grupo dependerá de su evolución", sin especificar el tiempo de baja, aunque serán varias semanas las que estará ausente del equipo. "Junior Firpo presentó unas molestias en la musculatura isquiotibial derecha tras el encuentro frente al Atlético de Madrid", recuerda el club de Heliópolis, que señala también que "las valoraciones y las pruebas que se le han realizado confirman que sufre una lesión en el tercio proximal de su isquiotibial derecho", de ahí su ausencia para el partido de la Copa de Rey ante el Atlético Palma del Río.

Lo Celso, ante Hancko. / Antonio Pizarro

Once probable del Betis ante el Mallorca en LaLiga

Pau López volverá a la portería, mientras que Ballerín y Ricardo Rodríguez ocuparán los dos puestos de laterales. Marc Bartra y Natan apuntan a ser los defensas centrales titulares y será en el choque europeo ante los franceses cuando el Ingeniero tendrá que elegir si da de nuevo continuidad a los dos defensores que jugaron en Copa o hace algunos cambios.

Por delante Amrabat es una de las dudas. Pellegrini dijo que no estaba para dos partidos, y teniendo en cuenta que en el choque del jueves saldrá de inicio con total seguridad, puede que no juegue los 90 minutos ante los de Arrasate. Lo acompañará Pablo Fornals en la medular junto a un Lo Celso que volverá a salir de inicio si remiten sus problemas físicos generados por un golpe ante los de Simeone. Todo apunta a que así será.

Por tanto, el once probable del Betis ante el Mallorca es el siguiente: Pau López; Bellerín, Bartra, Natan, Ricardo; Amrabat, Fornals, Lo Celso; Antony, Abde y Cucho Hernández.