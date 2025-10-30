Betis - Mallorca: Horario y dónde ver por TV en directo la jornada 11 de LaLiga

Tras el partido intersemanal en Copa del Rey del conjunto verdiblanco ante el Palma del Río, llega una nueva jornada de LaLiga EA Sports en la que el Real Betis Balompié tiene que desquitarse de la derrota en la pasada jornada en el mismo escenario ante el Atlético de Madrid. Los heliopolitanos siguen estando cerca de las plazas de UEFA Champions League pero la realidad es que en su propio estadio no pueden volver a escaparse demasiados puntos. Su principal competidor es el Villarreal y para muestra, los resultados que está teniendo el submarino amarillo en La Cerámica, con cero derrotas en lo que va de competición.

Para este encuentro, el Ingeniero seguirá sin poder contar con Isco Alarcón. El malagueño está cada vez más cerca de volver, pero los béticos tendrán que esperar a que pase el parón de selecciones para verlo sobre el terreno de juego. Habrá que ver con el paso de los días cómo evoluciona Nelson Deossa de la conjuntivitis que lo dejó fuera del choque copero. Amrabat y Lo Celso se espera que sí que puedan estar, no como Junior Firpo, cuya lesión le tendrá algunos partidos apartado del terreno de juego.

Las fotos del Mallorca - Betis / Cati Cladera | Efe

Horario del Betis - Mallorca: cuándo se juega el onceavo partido de LaLiga

El duelo entre los de Jagoba Arrasate y Manuel Pellegrini se disputará este domingo 2 de noviembre a partir de las 21:00 horas en el estadio de La Cartuja. Históricamente, estos dos equipos se han enfrentado en 26 ocasiones fuera de tierras sevillanas y por otro lado el mismo número de ocasiones en la isla. Los registros como local para el Betis son de 16 victorias, dos empates y ocho derrotas. Como visitante, por el contrario, los números verdiblancos sí que son un poco peores, con ocho victorias, cinco empates y 13 derrotas.

Dónde ver en directo el Betis - Mallorca por televisión y online

Los dos equipos se verán las caras en un enfrentamiento ilusionante para todos sus aficionados. Quieren seguir con buen pie en LaLiga y seguir sumando puntos que pongan más cerca ese ansiado objetivo y sueño al mismo tiempo de la UEFA Champions League en el caso de los verdiblancos. Luego, para los de la isla, son tres puntos importantísimos para salir de la zona baja de la tabla. El Betis - Mallorca se podrá seguir por televisión a través de Movistar +. Además, en Diario de Sevilla podrán seguir el minuto a minuto tanto de la previa, con las alineaciones del encuentro en cuanto salgan y todas las noticias, el partido en sí mismo con todo lo que ocurra en el césped de La Cartuja y por supuesto todas las reacciones en zona mixta y rueda de prensa.

No es menos importante que en los medios oficiales del conjunto verdiblanco se podrá seguir de forma totalmente gratuita la retransmisión radiofónica del partido en la ya más que conocida iniciativa, 'El Día del Betis', a través de RTV Betis y el Canal de YouTube oficial de los verdiblancos.