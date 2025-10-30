Inquietante vértigo el de la Copa

Aquí no se libra nadie, ni siquiera esos cuasi omnímodos que ganan muchísimo más que pierden. El sistema implantado en la Copa del Rey que tantos adeptos tiene y que aterroriza a los entrenadores más encopetados ya está dejando víctimas en las cunetas del curso. Y es que los que partieron de indiscutibles favoritos y acabaron en esa cuneta son muchísimos.

Real Madrid, Barcelona, Valencia, Athletic, Villarreal, también Betis y Sevilla saben a qué sabe caer a las primeras de cambio ante un equipo varias categorías por abajo. Un ejemplo muy cercano lo tenemos en ese grandísimo entrenador que es Manuel Pellegrini. El chileno fue eliminado estrepitosamente en el Madrid y en el Villarreal, profusamente goleado en Alcorcón y El Ejido respectivamente. Como fue goleado el buen Betis de Juande en Ceuta o el gran Sevilla de Lopetegui frente al Mirandés. Y recuerdo cómo la noche que debutaba Cuervas como presidente, el Sevilla de Jock Wallace caía en Ipurúa ante un Éibar entonces equipo de Segunda B.

Quiere decirse que el fantasma de la eliminación anida en los rincones más insospechados. Antier noche, el Sevilla resolvió con autoridad, pero tras unos minutos de inquietud por el gol que adelantaba al Toledo en el recordado Salto del Caballo. Y hoy, bajo la alerta por lluvia, se enfrenta el Betis a una de esas situaciones que tanto incomodan a los entrenadores e inquietan al aficionado. Conque pónganse los cinturones de seguridad.