Pablo García y la patada de bienvenida al Betis: "Madre mía, yo dejo de jugar al fútbol"

Uno de los futbolistas de la plantilla del Betis que están llamados a ser titulares este jueves en el debut copero del equipo de Manuel Pellegrini es el canterano Pablo García. El de Alcosa estuvo descartado en el partido ante el Atlético de Madrid en La Cartuja (como Ángel Ortiz) y lo normal sería que estuviese en el once del técnico chileno en sustitución de Antony en esa banda diestra. Ya ha tenido varias entrevistas e intervenciones en las que ha demostrado ser un futbolista y una persona muy particular. De hecho, no hace mucho que explicó en los medios oficiales del conjunto de La Palmera que lo llamaron también para hacer las pruebas con el Sevilla.

Lo que no explicó tan a fondo como lo ha hecho en una entrevista con Post United, es cómo vivió la parte de su familia que es sevillista todo aquello: "Sí, hay mucha división, porque por ejemplo, mi madre siempre ha sido del Sevilla, mi padre muy del Betis, la familia de mi madre muy sevillista, muchp, menos la tata que es mi abuela, que ahí al final la importante, es la del Betis. Mis familiares sevillistas querían que yo hubiese fichado por el Sevilla, también los entiendo a ellos, pero ya tuvieron que ya tuvieron que tener claro que tenía que ganar Betis y que el equipo en el que estuviera yo tenía que ganar, entonces pues nada, siempre, aún siendo sevillistas, muchos de ellos me ayudan mucho y no se nota ni que son del Sevilla.

La anécdota con William Carvalho

Una de las claves más destacadas del podcast es la anécdota que cuenta en unoa de sus primeras pretemporadas con el Betis y el portugués William Carvalho: En la primera pretemporada en la que yo voy con el primer equipo, que es la del año pasado, fuimos a Austria diez días de concentración y teníamos un partido el último día. Estuve allí casi 10 días sin pelarme. Yo decía: "madre mía, el primer partido que voy a jugar con el Betis, vaya pintas que llevo". William Carvalho contrató un peluquero yo le dije que me quería pelar. Yo llevaba 20 o 30 euros y creía que iba a estar bien para el corte. Willy empezó a decirme que no me preocupase y yo a él diciéndole que lo quería pagar yo. Menos mal que es un fenómeno y me pagó el pelado, porque costaba 50 euros el pelado".

El doloroso recuerdo de su primer entrenamiento

"Yo entrenaba con el filial, pero jugaba con el juvenil. Un día recibimos la llamada informándonos de que hacían falta varios jugadores para el primer equipo. Yo estaba muy emocionado y contento porque era la oportuidad que todo bético quiere vivir. Me acuerdo que echamos un partido entre los jugadores del plantel y lo ganamos con gol mío, 3-2, y dos de Luiz Henrique, que ya no está en el Betis. Recuerdo que también era uno de los primeros entrenamientos que hacía Jesús Rodríguez. Hizo un gol en ese entrenamiento", comenzaba narrando el andaluz.

Luego llegaría la máxima revelación. El que le dio la bienvenida de la mejor forma al Betis fue Aitor Ruibal: "De lo que sí me acuerdo fue de un golpe que me dio mi compañero Aitor Ruibal, que desde aquí le mando un saludo. Me llevé una patada suya en el entrenamiento que cuando me la pegó, yo djie: "madre mía, yo dejo de jugar al fútbol". La bienvenida fue increíble. Ya había soltado el balón y me llegó por detrás... Al final eso es la élite. Esos duelos. Es lo mínimo que me vendría desde ese día hasta ahora".