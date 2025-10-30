Las opciones de Pellegrini tras la lesión de Junior: ¿momento para Valentín Gómez?

El lateral izquierdo del Betis Junior padece "una lesión en el tercio proximal del isquiotibial derecho", ha informado este jueves el Betis en un comunicado, en el que añade que la "vuelta al grupo dependerá de su evolución", sin especificar el tiempo de baja, aunque serán varias semanas las que estará ausente del equipo.

"Junior Firpo presentó unas molestias en la musculatura isquiotibial derecha tras el encuentro frente al Atlético de Madrid", recuerda el club de Heliópolis, que señala también que "las valoraciones y las pruebas que se le han realizado confirman que sufre una lesión en el tercio proximal de su isquiotibial derecho", de ahí su ausencia para el partido de la Copa de Rey ante el Atlético Palma del Río.

Pero después de la cita copera, el Betis tendrá por delante tres partidos más (Mallorca, Lyon y Valencia) hasta que llegue el tercer parón por los partidos de las selecciones. Así, con Ricardo Rodríguez como único jugador específico para ese puesto, las opciones que Manuel Pellegrini tiene, además del internacional suizo, son Valentín Gómez y Bladi, éste último lateral del filial.

No sería la primera vez que el central argentino actúe en el puesto de lateral izquierdo. Ya lo hizo, por ejemplo, en el choque ante la Real Sociedad, jugando los últimos 20 minutos a buen nivel. Sus condiciones, como la velocidad, le permiten adaptarse bien a esa posición y ahora se le abre una nueva vía para poder actuar en ese puesto.

Otra posibilidad es la de apostar por Bladi, que se entrena casi a diario con la primera plantilla. El futbolista del filial no puede jugar en Europa, pero sí en el resto de competiciones y el técnico chileno no le pierde de vista.

Por otro lado, el Betis, bien en invierno o para el próximo verano, rastrea el mercado en busca de un lateral izquierdo, pues Ricardo Rodríguez acaba contrato en junio y los verdiblancos buscan un jugador que eleve el nivel en una posición que en estos momentos, sin Junior, queda un tanto coja.