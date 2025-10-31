Esperando a Isco con ansiedad

Aunque los números que muestra el Betis son más que aceptables hay un dato a destacar y es el de cómo se nota la ausencia de Isco. Y se maldice la malhadada idea de aquel amistoso veraniego en La Rosaleda que fue el origen del problema. Infortunio en la entrada del malaguista Larrubia, causante fortuito de la lesión que tiene al Betis contando los días que faltan para volver a disponer de su manijero principal.

Insistiendo en que los números ligueros y europeos no son malos, pensar que con el costasoleño serían más cuantiosas las cifras no es ningún sueño, sino la alta posibilidad de que eso sería así, tal que así diría un cursi. Pocas veces hemos visto cómo en un deporte coral se haya echado tan en falta a un futbolista. Y por supuesto que jamás se hubiera soñado con que su papel en el equipo fuese tan determinante. Tanto con el marcador de cara como remando contracorriente se puede asegurar que con Isco en el campo todo se vería con más optimismo.

Se confiaba en que Lo Celso desempeñaría a un nivel parecido el papel del malagueño y no ha sido así, por lo que Pellegrini, que sigue confiando en el argentino, le ha dispensado de dicha tarea en beneficio de Fornals, que anda cuajando un curso espléndido. Dicen que para el derbi del próximo 30 del mes próximo podría estar disponible Isco, pero en este tipo de lesiones lo inteligente es que todo vaya por sus pasos, pues un retroceso sería un revés de incalculables consecuencias.