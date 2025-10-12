El Sevilla Femenino se lleva el triunfo ante el Levante (0-1)

El Sevilla Femenino venció por la mínima al Levante en un partido muy disputado (0-1). Las de David Losada fueron superiores durante gran parte del encuentro en ocasiones, con un ritmo de partido más igualado también por el estado del terreno de juego tras el temporal en tierras levantinas, encontrando finalmente premio en los últimos compases del encuentro al jugar sin centrales con la baja de Alice por sanción; Isa Álvarez y Eva Llamas por lesión y Julia Torres, con la selección española.

En la primera mitad fue el equipo sevillista el que más cerca estuvo de inaugurar el marcador. Andrea Álvarez, Raquel e Inma Gabarro tuvieron sus oportunidades, aunque la madera y la poca fortuna impidieron poder celebrar antes del descanso. Incluso al cuarto de hora, un lanzamiento de Rosa Márquez dio en el poste, acción tras la cual se activó el equipo granota. Eso sí, pasado el ecuador del encuentro, una revisión del FVS pudo acabar con las locales en inferioridad tras codazo de Érika sobre Álba López, pero Peláez Arnillas finalmente optó por no expulsar a la futbolista. Posteriormente volvieron a disfrutar de ocasiones tanto Rosa Márquez como Inma Gabarro y ya en el tramo final Ana Franco y Carrasco dispusieron de claras ocasiones para el Levante.

En el segundo periodo la oportunidad más clara fue para Inma Gabarro antes de la hora de juego, desde el costado zurdo con un disparo que se marchó desviado. A partir de ahí, el conjunto local buscó contragolpear. En el minuto 63 de partido incluso hubo un gol anulado por falta en ataque tras córner directo de las hispalenses, pero todavía quedaba lo mejor. Con ambos técnicos realizando cambios y con algunos acercamientos más, en el minuto 85 de partido Inma Gabarro volvió a aparecer para hacer el primer y único tanto del encuentro en favor del primer equipo femenino sevillista tras un error de la guardameta Coronado.

Con esta victoria, el equipo nervionense suma su tercer partido sin perder y su segunda victoria consecutiva, ambas además con porterías a cero para Eshter Sullastres. La próxima cita será ante el Madrid CFF el domingo 19 a partir de las 12:00 en el Estadio Jesús Navas, en la cual las de David Losada buscarán mantener la racha y afianzarse más si cabe en la zona cómoda de la clasificación.