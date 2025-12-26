El Bernabéu, tierra prohibida para Isco en el Betis

El Real Betis comenzará el año 2026 con un partido muy complicado, ante todo un Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Los de Manuel Pellegrini comenzarán el nuevo e ilusionante año que les viene por delante con ese bonito reto de sacar tres puntos en el campo más complicado de todo el panorama nacional. Para preparar ese choque, los verdiblancos comenzarán a trabajar el próximo 30 de diciembre después de unos días de vacaciones, y en principio, ahí no estará Isco Alarcón. El malagueño está siguiendo un nuevo proceso de filtraciones para recuperar la zona de su tobillo derecho en la unión con la tibia que alargará un poco más su regreso, por lo que la que fuese su casa seguirá una temporada más siendo 'tierra prohibida'.

Y es que desde su llegada al combinado heliopolitano el 26 de julio de 2023, el calendario y las lesiones han provocado que todavía no haya podido vestir la camiseta verdiblanca en el que fuese su estadio, el Santiago Bernabéu. Un aspecto que es importante para Isco, siendo uno de los partidos marcados en el calendario para él y que, como a cualquier futbolista, le gustaría jugar. Eso sí, el componente simbólico que tiene al ser su ex equipo lo incrementa todo.

Isco recibe el apoyo de todos sus compañeros mientras se retira del campo muy dolorido y con gesto de no creerse nada. / Antonio Pizarro

¿Por qué se perdió los anteriores partidos con el Betis en el Bernabéu?

Desde que el de Arroyo de la Miel firmase por el combinado heliopolitano tan sólo ha tenido oportunidad de disputar dos partidos en el mayor estadio del fútbol español. Uno fue el 25 de mayo del 2024. Ahí, el jugador andaluz ya se había lesionado en el campo de la UD Las Palmas y comenzaba con esa recuperación de la fractura de peroné. La segunda oportunidad fue el 1 de septiembre de 2024. En ese momento, Isco había recibido la noticia unas semanas antes de que el callo de la operación no había soldado bien y que tenían que volver a intervenirlo.

La tercera oportunidad llegaría este domingo 4 de enero de 2026 a las 16:15 horas. Pero nuevos retrasos en su proceso de recuperación provocan que haya casi una totalidad de posibilidades de que no esté en la cita.

Isco hace una broma sobre su golpe con Amrabat / EP/Movistar

¿Qué ha ocurrido en la recuperación de Isco?

En un principio, Diario de Sevilla informaba que el tiempo de baja serían unas dos semanas, algo que confirmaba posteriormente Manuel Pellegrini en una rueda de prensa. Pero la medicina no es una ciencia exacta y todo depende de cada uno de los pacientes. Así lo explicaba el doctor José Manuel Álvarez: "El impacto en la desafortunada jugada con Amrabat es de alta intensidad hasta el punto que le rompe la piel. Hay una herida, pero es un traumatismo o contusión de alta intensidad. En el caso de Amrabat no provocó una herida y se quedó en hematoma y en el caso de Isco sí provocó herida, pero cuando te golpean con esa intensidad a nivel de la tibia tu tobillo hace un mecanismo muy brusco de flexotensión y eso provoca un sufrimiento en la articulación. Entonces, después del impacto, además de la herida que requirió siete puntos, se generó un edema muy importante en toda la pierna que desciende hacia el tobillo provocando una pequeña lesión intraarticular en la zona del cartílago".

"Una vez que la herida se ha resuelto, con la retirada de los puntos tras 12 ó 14 días, ya pudimos trabajar con el tobillo en camilla, no en campo ni en gimnasio. Ahora lo que estamos haciendo es drenar todo ese edema provocado es trabajar la movilidad en el tobillo. Hemos detectado que esto le provoca dolor e inflamación cuando intenta correr y saltar. Hemos valorado con el equipo de traumatología y otros compañeros las posibilidades terapéuticas y hemos decidido junto con el jugador iniciar una serie de infiltraciones con factores de crecimiento, plasma rico en plaquetas", cerraba.