"En cinco años vamos a doblar los ingresos que el Betis obtiene del Estadio"

Como ya pudieron leer este pasado miércoles en Diario de Sevilla, Emilio García Duarte (director de negocio del Real Betis Balompié) habló en los micrófonos de este diario haciendo un repaso tanto a la hoja de ruta que tiene marcada el club de La Palmera con los tres pilares principales de la expansión del punto de retail, y también tuvo a bien contestar algunas preguntas que giran en torno al futuro de la entidad a nivel económico siempre dentro de un factor tan importante como la cifra de negocio.

Emilio García Duarte en su presentación como nuevo director de negocio del Real Betis / RBB

Pregunta: ¿Cómo de importante es el nuevo Benito Villamarín a nivel de volumen de negocio y dentro del proyecto a medio y largo plazo?

Respuesta: "Es una pieza fundamental del futuro del Betis. En Estados Unidos, donde he trabajado, la remodelación o construcción de estadios es clave para aumentar ingresos y hacer crecer los proyectos deportivos. El Betis ve el estadio como una fuente de ingresos para financiar el propio proyecto y, además, para seguir invirtiendo en el crecimiento deportivo. Es de capital importancia".

P: ¿Cómo se reparte lo que generará el estadio? ¿Primero se paga y luego sale el beneficio?

R: "No entro en mucho detalle porque no llevo directamente la financiación, pero a grandes rasgos: una parte de los ingresos irá a pagar intereses y deuda, y otra parte irá a los ingresos ordinarios del club, hasta que la deuda quede completamente saldada".

P: ¿En qué punto económico está el Betis dentro del fútbol europeo, especialmente a nivel de volumen de negocio?

R: "El Betis es un club financieramente muy saludable. Se ha aprobado un presupuesto de 200 millones de euros y el peso de los derechos televisivos ha bajado hasta aproximadamente el 43%, lo cual reduce la dependencia de esta vía de ingresos. Esto es clave, porque muchos clubes dependen en exceso de la televisión. El Betis compensa con ingresos comerciales, hospitality, patrocinio y una marca internacional cada vez más fuerte".

Imagen recreadora del futuro Benito Villamarín una vez se lleve a cabo su reforma y terminación. / E.P.

La experiencia en la NBA, un aspecto clave para la mejoría del Betis

P: Desde su experiencia en la NBA, ¿qué le sorprendió al llegar al Betis y qué cree que hay que cambiar o adaptar?

R: "En la NBA se maximiza el beneficio, a veces perdiendo el alma del aficionado con tal de sacar el máximo beneficio. Aquí existe un sentimiento de pertenencia brutal. El club es de los socios y eso hay que respetarlo. Mi experiencia me permite aplicar estrategias de negocio, pero siempre equilibrándolas con el respeto al aficionado. Venden lo que sea al precio que sea y eso a veces genera controversia. Allí los aficionados son capaces de pagar 300 o 400 dólares por un ticket. Eso aquí no pasa y esperemos que no llegue nunca".

P: ¿Qué modelo de la NBA cree que es clave implementar?

R: "Que trabaja sobre todo en la expansión de las audiencias. ¿Cómo lo hicimos en su momento? Bueno, pues a través de hacer que la marca fuera atractiva a esos otros públicos además de los que veían nada más que los partidos. Para eso se llevó a cabo muchísimas colaboraciones con artistas de todo tipo se hizo muchísimas colaboraciones con musicales con influencers, con creadores de contenido, de tal forma que la gente ya no solo quería ver la NBA por lo que pasaba en el estadio, sino por todas esas otras cosas que se generaban alrededor que hacían muy atractiva la marca".

Los aficionados del Betis lanzan peluches durante el descanso del Betis-Getafe. / Antonio Pizarro

El techo económico del Betis

P: ¿Dónde está el futuro económico del Betis en 2-3-5 años?

R: "Bueno, a ver, el nuevo estadio va a traer consigo unas posibilidades de incremento de ingreso muy importantes, con lo cual nosotros vemos que en un periodo de cinco o seis años en el nuevo estadio, vamos a poder doblar los ingresos que provienen de lo que es el funcionamiento del mismo. Yo creo que tenemos unas posibilidades enormes de seguir creciendo comercialmente.

P: ¿Qué indicadores utilizan para identificar si el crecimiento que estáis teniendo es sostenible o no es sostenible?

R: "Lo que vamos a intentar es diversificar las líneas de ingreso lo más posible para tener que depender lo mínimo posible de una sola línea de ingreso. De tal manera que si esa línea de ingresos se cae, no se produzca un descalabro. Por eso, como te decía antes, nosotros queremos asociarnos con marcas que estén alineadas con nuestros valores, pero también que se quieran asociar en el largo plazo, no que vengan solo para estar un año o probar e irse.