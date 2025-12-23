Ya hay fecha y hora para el 'duelo Champions': el Betis-Villarreal en enero

El Real Betis Balompié ya conoce oficialmente cuándo, dónde y a qué hora disputará uno de los partidos más importantes de la competición liguera hasta el momento. El choque de vuelta ante el Villarreal, el máximo rival a largo plazo por la UEFA Champions League vía liga, será el próximo sábado 17 de diciembre a partir de las 21:00 horas en el Estadio de La Cartuja. Será además el debut del combinado de Heliópolis como local en el nuevo año 2026.

De nuevo en horario nocturno, los de Manuel Pellegrini querrán comenzar el año delante de su gente de la mejor forma posible. Y es que sumar en este encuentro será muy importante (que no, obviamente, definitivo). Por un lado por los tres puntos que sumarían al casillero los verdiblancos y que les recortarían a los groguets en la carrera por la cuarta plaza, y también por ese gol average tan importante de cara a final de curso.

Un calendario complejo en enero

En el caso del conjunto verdiblanco, tienen tres salidas importantes antes de ese partido: al Santiago Bernabéu el domingo 4 de enero a las 16:15 horas, el sábado 10 de enero a partir de las 14:00 en el Carlos Tartiere ante el Oviedo y, posiblemente, el martes 13 de enero ante su rival en los octavos de final de la Copa del Rey. En el caso de los encuentros de liga, dos salidas trascendentales en las que, como mínimo, deben rascar tres puntos e intentar sumar algo en la capital de España para que la distancia en el choque ante los de Marcelino no sea demasiado amplia.

Un Villarreal que llegará a ese partido con el beneficio de no tener que jugar entre semana al haber sido prematuramente eliminado de la Copa del Rey. Tendrán que comenzar el año visitando un estadio complicado este curso como es el Martínez Valero y recibiendo al Alavés en casa.