Hay pretendientes para sacar a Chimy Ávila del Betis en enero

En vísperas de una de las noches grandes de la Navidad, el trabajo en las oficinas de la ciudad deportiva Luis del Sol sigue a destajo. El mercado de fichajes del Betis aguarda en poco más de una semana y el equipo de trabajo comandado por Manu Fajardo tiene varios frentes abiertos. Uno de ellos es el del Chimy Ávila. En Diario de Sevilla ya se informaba el pasado 15 de diciembre que el jugador argentino ya había cambiado su opinión y que estaba dispuesto a escuchar con mayor receptividad las ofertas que llegasen para una posible salida de Heliópolis.

Según ha podido conocer este medio, después de unos meses de pausa tras las opciones de salida que tuvo a final del mercado de verano, hay más equipos que han incluido al Chimy Ávila en su carpeta de futuribles de cara al mercado de invierno, interés que ya saben tanto en el club verdiblanco como en la parte del futbolista. En concreto equipos de Argentina, México y Brasil ya han tentado al delantero, que busca una solución a su situación. Otro equipo al que también le gusta el futbolista es el propio Girona.

Chimy Ávila celebra junto a Cucho Hernández su gol. / Marcial Guillén / Efe

Queda mucho mercado de fichajes en el Betis

Eso sí, como ya se ha manifestado, en estos momentos las informaciones que emanan de todas las partes hacen referencia a dos puntos: primero, que no ha habido a día de hoy un movimiento formal de ningún equipo, y segundo, que todo está muy parado y que posiblemente los movimientos se aceleren de forma más cercana a la definición una vez que pasen las fiestas.

A nivel económico no parece compleja la salida del futbolista, al menos por la parte que le toca a la entidad heliopolitana. Desde La Palmera informan a este diario que una cifra que gire en torno al millón y medio de euros o los dos millones puede ser óptima para que la operación pase al siguiente paso: el entendimiento salarial del Chimy Ávila con su hipotético nuevo equipo.

Chimy Avila, en un momento de la segunda parte. / J. Corchero / E. P.

Clave para los movimientos de entradas en el Betis

Ya lo dijo el presidente de la entidad, Ángel Haro. Para que haya llegadas debe haber salidas. Es por eso que el conjunto verdiblanco plantea distintos escenarios en función de posibles salidas como esta, la de Bakambu (al que se le busca acomodo desde hace semanas), Lo Celso o incluso grandes activos como Sergi Altimira.

Tras abrir hueco, toca cubrirlo, y ahí es donde aparece la vigilancia intensa de los mercados de delanteros y extremos con olfato goleador.