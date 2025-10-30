Pellegrini: "A Pablo García lo vi muy bien, al igual que al Chimy"

Manuel Pellegrini da instrucciones a sus jugadores durante el partido en Palma del Río.

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha comparecido ante los medios a la finalización del encuentro, tratando las siguientes cuestiones sobre el partido de sus jugadores.

Pablo García y el Chimy

"A Pablo lo he visto muy bien. Hace tiempo que viene entrenando con nosotros. Tiene que seguir dando pasos adelante para seguir mejorando. Trabaja siempre con intensidad y ganas. El hecho de tener gol nos viene bien. El Chimy Ávila también hizo un buen partido. Fue determinante en los goles. Él está en proceso de encontrar un espacio y tiene que hacerlo con rendimiento como el de hoy".

Adrián San Miguel

Adrián comenzó jugando la Copa del Rey de acuerdo a los rendimientos que van teniendo los porteros. Me alegro por Adrián porque nos aporta mucho en el día a día. Ya tiene una cierta edad, pero sigue exigiéndose como si estuviera empezando.

Guardado

"Por lo que estuve con él, no cabía ninguna duda de que iba a ser entrenador. Irá dando los pasos correspondientes en el momento oportuno".

Junior lesionado, opción de Ruibal

"Tenemos a Junior un par de semanas fuera. Aitor, cuando juega, lo hace por la derecha, izquierda, por banda... Siempre es una alternativa".