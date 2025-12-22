Inter de Miami hace dudar a Lo Celso; el Betis aguarda

Tal y como terminó la competición (pues el Betis no vuelve a los entrenamientos hasta el próximo martes día 30 de diciembre), comenzó el mercado. Y es que se esperan varios movimientos en el conjunto verdiblanco en este mes de enero, o al menos esa es la idea inicial, puesto que luego las intenciones trascienden o no. Uno de los nombres que se deben vigilar muy de cerca es el de Giovani Lo Celso. Una vez que se ha conocido el interés de varios equipos en contratar sus servicios y que uno que ha contactado de forma intensa con el Rosarino ha sido Inter de Miami, la noticia ha corrido como la pólvora en Argentina y también en Estados Unidos.

Diario de Sevilla ha podido conocer que Giovani Lo Celso tiene serias dudas sobre si marcharse a la MLS es el mejor paso para su carrera y a lar puertas del Mundial de 2026, donde todo apunta a que estará ya que es un fijo para L. Scaloni. Eso es lo que de momento provoca que se cumpla la información que daba este diario en la mañana de este lunes: aún no ha llegado nada al Real Betis desde Inter de Miami. Eso sí, todo está a la espera de la luz verde del jugador para que todo vaya avanzando.

Lo Celso lanza besos a los aficionados después de su excelente gol. / Borislav Troshev | Efe

Una operación no demasiado compleja

Según informan desde Argentina, las cifras que se manejan para la operación en la que Inter Miami sacaría a Lo Celso del Real Betis Balompié no serían difíciles de asumir para el conjunto americano. Le quedan por amortizar unos cinco millones de euros, unas cifras cercanas a las que el Betis aceptaría para su marcha. Además, en la entidad heliopolitana necesitan sanear las cuentas de cara al cierre a 30 de junio y esta operación supondría un alivio importante.

Será un mercado de fichajes largo en La Palmera. Con algún que otro frente abierto tanto a nivel de salidas como a nivel de entradas y donde las ventas son el punto clave que debe desatarlo todo. Chimy Ávila, Bakambu, un delantero y el propio Lo Celso y el mercado de extremos, los nombres principales. Todo queda a la espera de ver cómo se va desarrollando esta operación y si llega esa luz verde para que se produzcan más movimientos.