Interés de varios equipos en Lo Celso, que podría dejar el Betis en enero

Lo Celso, que apunta a titular, en el aeropuerto de Sevilla antes de iniciar el viaje a Genk.

Con la goleada del Betis al Getafe, el fútbol deja paso al mercado de fichajes, donde ya se ha informado en varias ocasiones que el conjunto verdiblanco espera acudir con visión estratégica para firmar un delantero. Pero como también se ha ido comentando, no es la única posición del terreno de juego que se debe vigilar en clave verdiblanca. Aquí es donde aparece el nombre de Giovani Lo Celso.

Tal y como avanza El Correo de Andalucía, el Inter de Miami de Leo Messi y Rodrigo de Paul se ha interesado por los servicios del mediapunta. Además, en este mismo medio destacan que las cantidades que se manejan para que pudiese salir el sudamericano giran en torno a los cinco millones de euros.

Lo Celso junto a Paredes, Otamendi y De Paul viendo un partido de Inter de Miami

El Betis se reforzaría si sale Lo Celso

Así mismo, la información que ha podido recabar hasta el momento Diario de Sevilla es que el futbolista rosarino ha recibido interés de varios equipos importantes (algo normal debido a la calidad del futbolista). Así mismo, no descartan que la MLS (en concreto, el Inter de Miami) haya sido uno de los puntos emergentes de esos intereses. Eso sí, a 22 de diciembre a las oficinas del Real Betis Balompié no ha llegado ninguna oferta formal para sacarlo de La Palmera. Por amortizar, le quedan algo menos de 5 millones de euros, por lo que ahí está el mínimo en el que debería comenzar la puja si es que finalmente el rosarino termina saliendo.

De hecho, resulta llamativo que el pasado 12 de octubre, el futbolista argentino estuvo viendo un Inter de Miami - Atalanta United junto a Rodrigo de Paul (actual jugador del equipo estadounidense) y Nicolás Otamendi. Además, celebraron efusivamente los goles de Leo Messi en dicho partido (como compatriotas y amigos que son). Desde el país sudamericano informan a este diario desde fuentes cercanas al combinado nacional que el propio Inter Miami ha estado tanteando a muchos futbolistas de la albiceleste, uno de ellos el de Rosario.

Lo Celso se entrena junto a Valentín Gómez y Altimira. / Ismael Rubio

El Betis iría al mercado si sale Lo Celso

Diario de Sevilla ya avisaba hace cuatro días cuando contaba la hoja de ruta del mercado del Betis. Chimy Ávila y Cédric Bakambu son salidas destinadas a fichar a un delantero, mientras que podrían producirse otras salidas importantes. En este caso, distintas voces apuntan a que en el conjunto verdiblanco tienen muy vigilado el mercado de los extremos. Jugadores de banda. Esto, junto a la salida de Lo Celso si finalmente se produce, podría provocar una incorporación en ese sector, teniendo a Isco, Fornals y rodrigo Riquelme en la zona de la mediapunta y reforzando la competencia con Ez Abde.