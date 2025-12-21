Así jugaron los futbolistas del Betis en la goleada ante el Getafe

El Betis ha pasado por encima del Getafe en un sensacional partido en La Cartuja, en el que ha destacado Aitor Ruibal, que esta vez jugando en la banda izquierda hizo dos goles en una extraordinaria actuación.

Ruibal ha obtenido el premio a su gran trabajo, tanto en los entrenamientos como en los partidos, fruto de esa entrega que siempre pone en el campo juegue en la posición que juegue. En el primer tanto, remató de cabeza, tras un gran desmarque ante Kiko Femenía, un centro de Antony y en el segundo, tras un rechazo, puso su disparo inalcanzable, ajustado al palo, para David Soria.

También destacaron otros compañeros, como Pablo Fornals, que sigue haciendo un muy buena campaña; el Cucho, con gol y muy bien en ese trabajo de apoyo para desahogar el juego de su equipo; Deossa, que firmó sus mejores minutos como verdiblanco; y Ángel Ortiz, que aprovechó su merecidísima titularidad.

En líneas generales, así jugaron los futbolistas del Betis ante el Getafe:

Álvaro Valles Solventó muy bien el trabajo que tuvo, sobre todo algo más en el segundo tiempo.

Ángel Ortiz Buen partido del lateral diestro. Es muy inteligente y sabe cuándo subir. Puso un gran centro que el Cucho de cabeza no aprovechó.

Bartra Buena segunda parte, cortando muchos balones en el juego aéreo. Siempre atento y concentrado.

Natan Sin distracciones. Bien al corte en los centros laterales del Getafe, especialmente en el primer acto.

Ricardo Rodríguez Subir, no sube, pero defendiendo se le nota su experiencia y se mantiene firme y sin complicaciones.

Marc Roca De menos a más hasta firmar un buen partido. Sobre todo, en la segunda parte en cuanto a robar balones.

Deossa Sus mejores minutos con la camiseta del Betis. Su primera parte fue bastante buena, tanto en la presión como a la hora de ir hacia arriba.

Antony Magnífico centro en el tanto de Ruibal y en la segunda parte remató al palo en una contra.

Fornals Participó en la contra que acabó en el segundo gol de Ruibal, marcó un buen tanto y le anularon otro por fuera de juego, según el VAR. Mantiene su regularidad en una muy buena temporada. Ahora mismo, en la mediapunta es el hombre que manda en el conjunto verdiblanco.

Ruibal Sobresaliente. Juegue donde juegue siempre da la cara y cumple con nota por su polivalencia. Esta vez actuó en una posición más ofensiva en la banda izquierda y tuvo la recompensa de hacer dos goles. Merecidísima recompensa por su trabajo diario.

Cucho Hernández De menos a más en el partido. Baja bien y desahoga el juego, dio el pase a Fornals para que éste marcara y obtuvo el premio a su trabajo con su tanto.

V. Gómez Sin complicaciones en el centro del zaga.

Lo Celso Entró con ganas, enchufado.

Riquelme Voluntarioso en los minutos que tuvo.

Bellerín Entró en los estertores del choque, correcto.

Chimy Ávila Entró a la par de Bellerín, testimonial.