La protección especial de Amrabat con Marruecos y los partidos que podría perderse con el Betis

La noche de este domingo fue noticia en clave verdiblanca ya no sólo por la goleada del conjunto verdiblanco ante el Getafe, que es el apartado principal, sino porque a varios kilómetros de distancia ya ha comenzado la Copa de África, y lo hizo con el debut de la Marruecos de Amrabat y Ez Abde. El combinado norteafricano se llevó un importantísimo triunfo ante Comores por dos goles a cero. La principal noticia fue que el pivote del Real Betis Balompié comenzó el debut del torneo como titular, después de perderse seis partidos con los de Pellegrini. Precisamente es en este futbolista donde se encuentra la noticia.

La imagen a destacar precisamente se va hasta esa zona de la lesión que le impidió jugar con el conjunto verdiblanco. Cuando se llevó ese golpe en el que también se lesionó Isco, se llevó una fortísima contusión en la zona baja de la tibia, precisamente la zona en la que lució para el partido una protección por si se llevaba algún tipo de golpe. Según se pudo observar, terminó el choque sin ningún tipo de problema.

Podría perderse 12 partidos con el Betis

Lo normal es que Marruecos llegue a la gran final del torneo, e incluso no es descabellado decir que es la favorita para llevarse la Copa de África que precisamente se organiza en su país. Si eso ocurre, Sofyan Amrabat no estaría liberado hasta el próximo 19 de enero. Esta fecha provocaría que se perdiese seis partidos más en todas las competiciones con el combinado de La Palmera. Unidos a los seis que ya acumula, hablamos de un total de 12 encuentros.

Completó los 90 minutos del partido, además, realizando una actuación muy interesante. Acertó el 90% de los pases que intentó, ganó cuatro de nueve duelos y las dos entradas que intentó las consiguió ganar. Cometió tres faltas y una de ellas fue sancionada con tarjeta amarilla y terminó con un despeje.

Amrabat, en el suelo lesionado tras el golpe con Isco durante el partido contra el Utrecht. / José Manuel Vidal / Efe

El precio a pagar por él en verano

El origen de la información está en un reputado periodista turco especializado en la información diaria del Fenerbahçe, Sercan Hamzaoğlu. Según su información publicada en una intervención sobre el futuro del mercado de fichajes, el equipo dueño de los derechos de Amrabat lo valora en unos 15 millones de euros (entendiendo que esa es la oferta justa para hacerse con los servicios del pivote). Además, añade que el Betis estaría dispuesto a ofrecer inicialmente unos 7 millones de euros.