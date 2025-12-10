El fichaje de Amrabat y su rentabilidad

Quedando a expensas de cuanto pueda ofrecer tras la Copa África no cabe la menor duda de que el fichaje de Amrabat puede catalogarse entre los menos rentables realizados por el Betis desde Fantaguzzi o Meade a nuestros días. Llegó en loor de multitud y como gran fichaje del curso en unión de Antony y lo cierto es que rindió a satisfacción desde su debut en el Ciutat de Valencia cuando la cuarta jornada liguera.

Todo a la perfección desde aquel 14 de septiembre hasta el malhadado minuto 2 del 27 de noviembre. Ese momento pudo torcerle la temporada al Betis y lo cierto es que sus consecuencias no han caducado, ya que no se sabe cuándo estarán los damnificados en disposición de aportar al gran damnificado, que no es otro que el Real Betis Balompié. Y es que el atropello que Amrabat perpetró sobre Isco aún no ha puesto el punto final.

Inutilizado aún el mago malagueño, lo del marroquí tiene bemoles, muchos bemoles. Aunque involuntario autor de la catástrofe no ha vuelto a ponerse a las órdenes de Pellegrini y ayer marchaba a Marruecos para que sean los galenos alauitas los que lo pongan en condiciones de disputar la Copa Africana de Naciones. ¿Alguien pondría en duda que el hercúleo centrocampista será de la partida el domingo 21 ante las Comoras? Mientras tanto, el Betis se queda sin su concurso en un puñado de partidos cruciales, con lo que puede calificarse que hasta el momento se trata de un fichaje poco fructífero, muy poco.