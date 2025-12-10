Los principales índices europeos cerraron la sesión con escasas variaciones a la espera de las reuniones de los bancos centrales de esta semana.

Los avances en el sector financiero y el de defensa se vieron compensados por el aumento de la incertidumbre sobre la senda de rebajas de tipos de la Fed. El sector bancario, por su parte, registró avances moderados, tras las noticias sobre posibles cambios regulatorios que afectarían a los actuales colchones de capital exigidos a los bancos de la zona euro.

En Europa destacó el DAX alemán con un repunte de un 0,5% liderado por el sector defensa ante la próxima aprobación por el parlamento de contratos militares por importe de 52.000 millones de euros.

El CAC 40 francés cedió un 0,7% por el repunte de la tensión política. El primer ministro Sébastien Lecornu está negociando apoyos para aprobar el presupuesto antes de fin de año, lo que implica riesgo de un nuevo episodio de volatilidad en caso de que no se llegue a un acuerdo.

El repunte de las curvas de la semana pasada refleja unas mayores incertidumbres sobre la senda monetaria en el próximo año. En la zona euro se descarta una última rebaja adicional.