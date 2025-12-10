Se prohíbe el cante

En la prensa de hace cincuenta años, los últimos días de Franco, era frecuente ver noticias de suspensiones y prohibiciones. La autoridad gubernativa prohibía una conferencia de Enrique Tierno Galván en un colegio mayor, secuestraba las revistas Cambio 16, Triunfo o Por Favor o retiraba de la circulación un ejemplar del Abc por considerar delictiva una entrevista de su director, Torcuato Luca de Tena, a don Juan de Borbón.

Ha pasado medio siglo y seguimos con las mismas prácticas. Han coincidido en el tiempo la decisión de Radio Televisión Española de no participar en el Festival de Eurovisión que tendrá lugar en Viena el 16 de mayo de 2026 para protestar por la presencia de Israel, con la prohibición de la conferencia que Francisco Arquillo iba a dar sobre el primer proceso de restauración de la Macarena y los intentos fallidos de reventar la presentación de un libro de Juan Soto Ivars sobre las denuncias falsas.

Si Radio Televisión Española fuera coherente, debería boicotear también el Mundial de Fútbol que tendrá lugar el mismo año que el festival de Eurovisión. No caerá esa breva, porque dedicaron tres horas de retransmisión a la plúmbea ceremonia del sorteo aliñada con la entrega del Fifa de la Paz, que suena a ceremonia cheyenne, a Donald Trump. Es un Mundial en cuya fase final no estará Israel, que sí participó en la ronda de clasificación. Quedó tercero en el grupo en el que se ha ganado una plaza la Noruega de Haaland por delante de Italia, que tendrá que pasar por el play-off. Y en su grupo, España deberá enfrentarse a Arabia Saudí, un país que como todo el mundo sabe es garante de los derechos humanos. El boicot de la España de Pedro Sánchez a Eurovisión en su septuagésima edición tiene el precedente del boicot de la España de Franco a los Juegos Olímpicos de Melbourne de 1956 para protestar por la invasión de Hungría por las tropas soviéticas.

Los servicios jurídicos de la Macarena enviaron un burofax a la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla para que prohibiera la conferencia que Francisco Arquillo iba a pronunciar el 5 de diciembre con el título Información del tratamiento conservador (mantenimiento) realizado en junio de 2025 a la imagen de la Esperanza Macarena. Dos días después eran las elecciones a la Macarena y tres días más tarde la Virgen volvía a presidir el culto de la Basílica entre vítores y aplausos al segundo restaurador, Pedro Manzano.

La Asociación Mujeres por la Paz, la Asociación Amiga por los Derechos Humanos de las Mujeres y Transformando Entre Mujeres, además de las agrupaciones del PSOE y Adelante Andalucía, no consiguieron su objetivo de que se suspendiera en la Biblioteca Pública Infanta Elena la presentación del libro de Juan Soto Ivars sobre las denuncias falsas, cuya premisa fundamental es que “la denuncia falsa de violencia de género es violencia de género”. Las costuras de lo que el autor del libro llama “feminismo hegemónico” se están viendo con el caso Francisco Salazar. El heteropatriarcado en casa. O los estragos del neoliberalismo, que diría Errejón.