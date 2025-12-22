Radar Betis semana 18: Así les fue a los cedidos este fin de semana

El Real Betis Balompié ha visto ya cómo ha pasado el decimoquinto fin de semana para los futbolistas que han salido cedidos de la entidad heliopolitana. En el radar de los futbolistas cedidos se encuentran: Sergio Arribas, que juega en la SD Huesca, Guilherme Fernandes, que lo hace para el Valladolid, Petit junto a Ismael Barea para el Mirandés, Iker Losada en el Levante, Nobel Mendy con el Rayo Vallecano y Mateo Flores en el Arouca portugués. Este último no juega desde el mes de agosto y estará un poco más sin hacerlo debido a una lesión que sufrió una lesión en el menisco externo de su rodilla, que lo tendrá en el dique seco entre dos y tres meses. Cabe recordar que en este radar se encuentran aquellos jugadores que han estado más cerca del primer equipo al haber contado Pellegrini alguna vez con ellos, o bien pertenecer a la dinámica del primer plantel.

Gonzalo Petit acumuló la segunda titularidad de forma consecutiva con el Mirandés de Jesús Galván. Colectivamente, no le fue tampoco demasiado bien, ya que perdieron los tres puntos en el descuento ante el Córdoba, e individualmente, su actuación fue gris. Venció en cinco de los trece duelos que disputó y solo pudo disparar una vez. Fue sustituido en los últimos instantes del choque por Alberto Marí.

Gonzalo Petit celebrando su cuarto gol en liga con el conjunto de Miranda de Ebro / LaLiga

Goles son... dolores

En el caso de los dos futbolistas que mejor rendimiento estaban dando hasta el momento, como son Guiherme Fernandes y Nobel Mendy, este fin de semana se llevaron un severo repaso navideño. En la parte del central, el Rayo Vallecano perdió en el Martínez Valero encajando cuatro goles. Cuando los centrales de un equipo no ganan duelos, lo normal es que los delanteros del equipo contrario hagan mucho daño en la portería. En este caso, el senegalés ganó tan solo dos duelos de los ocho que disputó.

Visitar Ipurúa no se le dio demasiado bien al meta portugués. Realizó buenas intervenciones que evitaron que el marcador a favor del Eibar fuese más abultado, pero no pudo evitar tres goles que provocaron una sonrojante derrota del Valladolid esta jornada. Sergio Arribas e Ismael Barea se quedaron nuevamente sin jugar. En el caso del burgalés, ya son siete partidos consecutivos, mientras que para el palaciego son tres. Iker Losada sí que jugó ocho minutos en liga tras jugar el partido completo en la eliminación en Copa del Rey.

Guilherme Fernandes celebra el penalti detenido ante el Almería / RV

Próximos partidos de los cedidos del Betis

Los próximos partidos de los futbolistas que están cedidos por el Betis son los siguientes: