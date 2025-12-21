La afición del Betis celebra la navidad lanzando peluches: así fue la lluvia en La Cartuja

La festividad de la Navidad siempre está muy marcada en clave Real Betis Balompié. Ya es habitual que un día en el final de año el conjunto verdiblanco abra un entrenamiento con actividades navideñas para que los más pequeños disfruten viendo de cerca a sus ídolos. Pero no es el único aspecto a destacar por parte del conjunto bético. Y es que cada año la famosa lluvia de peluches que se realiza en las gradas del estadio del Betis toma más relevancia. Este año ha sido ante el Getafe y en un escenario nuevo, el Estadio de La Cartuja. Y es que como bien detalla el equipo verdiblanco en un comunicado, es "una acción solidaria en la que los aficionados lanzan al terreno de juego peluches que son donados a diferentes asociaciones con el objetivo de que ningún niño se quede sin un regalo en esta Navidad".

Como cada temporada, en el descanso del partido seleccionado aparece en los videomarcadores (secundada por la voz del speaker) una cuenta regresiva, y cuando esta llegue a cero, todos los asistentes, al mismo tiempo, proceden a lanzar los peluches que han desplazado al campo.

Una bonita iniciativa en el Betis

Y es que lo más importante de esta iniciativa es que todas aquellas familias que no pueden tener acceso a este tipo de objetos por la situación económica, tengan una pequeña ayuda. Así lo detallaba Julio Jiménez Heras, director de presidencia del Real Betis Balompié, en una entrevista con la Cadena SER.

"Por desgracia hay tantísimas familias que no pueden pensar en comprar un juguete porque tienen otras prioridades... Pues si al final del día 24 o en la mañana de Reyes, aparece un juguete de la mano del Betis, creo que hemos cumplido nuestro cometido. Los peluches que se pasen del tamaño o de las normas, tienen un destino también. El destino son asociaciones con las que colaboramos en la Fundación", sentenciaba.