Los 18 futbolistas que han jugado en Betis y Getafe: dos piezas clave por equipo para este partido

El Real Betis Balompié tiene este domingo una importante cita liguera en el estadio de La Cartuja. Se las verá con uno de los rivales más característicos del conjunto de Pellegrini en estos últimos años: el Getafe de José Bordalás. Un partido en el que sin duda se espera que estén sobre el terreno de juego la mayoría de las estrellas del conjunto verdiblanco; Antony, Lo Celso, Fornals, Cucho... Y aunque todo apunta a que no será desde el inicio, habrá que ver si Sergi Altimira es uno de los titulares. Precisamente, el catalán es el último futbolista de ese selecto grupo de 18 profesionales que en su día vistieron ambas camisetas; la verdiblanca y la azulona. La historia del pivote ya es bien conocida. Ramón Planes y una cláusula de rescisión estratégica que el Betis ejecutó.

Hay otros dos que todavía están en la disciplina capitalina y que en su día pasaron por las filas heliopolitanas. Uno de ellos es Carles Aleñá, cuya realidad en Sevilla fue muy pasajera. No tanto, ni mucho menos, la de un histórico Juanmi Jiménez, que fue parte fundamental en aquel Betis que volvió a hacer historia en la Copa del Rey 17 años después.

Antony disputa un balón con el getafense Bernat la pasada campaña. / Fernando Villar / Efe

De Jorge Molina a Nacho

Un total de 43 partidos jugó David Berenguer con el conjunto azulón mientras que en 168 vistió la camiseta de las trece barras. Central experimentado que estuvo en una época complicada en el Villamarín. Otro de los que coincidió en los dos barrios fue Chuli. Si al delantero no le fue bien en el Betis, tampoco se puede decir que haya hecho historia en Getafe.

Juanfran, Foued Kadir, Mario, Francisco Molinero, Jefferson Montero, Nano, Dani Pacheco, Xavi Torres, Rubén Pérez o Portillo son otros tantos de esa amplia lista. Eso sí, otra parada especial hay que hacerla en un delantero histórico: Jorge Molina. Son 192 partidos con el Betis y 157 con el Getafe en los que ha marcado una gran cifra de goles, y ha participado en otros tantos. Concretamente fueron 67 goles y 13 asistencias con el combinado verdiblanco y 49 goles y 17 asistencias como azulón.

Jorge Molina y Rubén Castro celebran uno de los goles al Alcorcón para subir a Primera el curso 2014-15. / Antonio Pizarro

El Cucho, el futuro bético

Para cerrar, el vigente delantero del conjunto verdiblanco y que seguramente saldrá como titular en el Estadio de La Cartuja. El cafetero lleva hasta el momento un total de nueve participaciones de gol en lo que llevamos de temporada hasta el momento, y está en un ratio de hacer cifras importantes en su primera campaña completa en el Betis.

Eso sí, su papel en Getafe no fue demasiado proflífico a nivel anotador. Dos goles y tres asistencias es el bagaje del Cucho en Getafe jugando en el Coliseum.