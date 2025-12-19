Sólo cuatro victorias del Getafe en veinte visitas al campo del Betis
La pasada campaña en el Benito Villamarín el conjunto verdiblanco se impuso por 2-1 con un doblete de Lo Celso en la tercera jornada liguera
El Betis, que el domingo recibe al Getafe en partido decimoséptima jornada de Liga, sólo ha perdido cuatro de los veinte encuentros que ha disputados en casa frente al equipo azulón (20%), ante el que además ha obtenido nueve victorias (45%) y siete empates (35%).
La victoria visitante más reciente, en la antepenúltima jornada de la Liga 2022-23, se produjo por la mínima gracias a un gol de Alderete, mientras que el último triunfo bético, el de la temporada pasada, lo propició un doblete de Lo Celso descontado por Arambarri (2-1). Anterior mente, en la 2023-24, el choque se saldó con un empate a uno con sendos goles de penalti de Isco y Greenwood.
Otro de los triunfos madrileños resultó a la postre inútil, pues fue un 1-2 en la ida de los octavos de final de la Copa de Rey 2009-10 (1-2 con gol local de Jorge Molina y tantos visitantes de Miku y Pedro Ríos), pero el Betis pasó ronda tras imponerse por 1-3 en el encuentro de vuelta.
La primera vez que el Getafe ganó en terreno bético fue en la temporada 2006/07 (0-2, con tantos de Güiza y Casquero) y también lo hizo en la campaña 18/19 (1-2), cuando el gol de Joaquín no pudo neutralizar los logrados por Mata y Cabrera.
Todas las visitas de los azulones al Betis han sido en el presente siglo excepto la primera, en un duelo de la Copa 1991-92 que se saldó con un 2-0 (marcaron Bilek y Grussman).
También te puede interesar
Lo último