Pablo Fornals cogió la manija en frío y Cucho volvió a demostrar que es el prototipo de '9' moderno

Los futbolistas del Betis festejan el triunfo con sus aficionados con Fornals a la derecha.

Nuevo paso adelante para los béticos en la Liga Europa para situarse en la quinta posición de la tabla clasificatoria a pesar del contratiempo que supuso la temprana lesión de Isco y Amrabat en una patada del segundo al primero. Pellegrini supo manejar a los suyos para conseguir finalmente el triunfo frente al Utrecht.

Pablo Fornals | Salió en frío para hacerse con los mandos de todo

Fornals alienta a sus aficionados al finalizar el partido junto a Diego Llorente y Bartra. / Antonio Pizarro

Ni siquiera fue el primer cambio ordenado por Pellegrini cuando se produjo la doble sustitución de Isco y Amrabat. Salió el segundo por el neerlandés de origen marroquí, pero se fue haciendo con el mando poco a poco hasta que impuso su fútbol brillante a todo el equipo. Espectacular su pase a Pablo García en el minuto 92 que debió dejar todo liquidado.

Cucho Hernández | Es un pedazo de ‘9’ de los modernos

Cucho Hernández se lleva un balón entre rivales mientras Altimira lo sigue con atención. / Antonio Pizarro

Es un delantero centro moderno que todo lo hace bien en beneficio del equipo y no en el suyo propio. Baja a recibir, presiona con fuerza y encima es capaz de meter un cabezazo que hubiera firmado el mejor de los arietes. El testarazo es difícil, muy abajo, y lo coloca en el sitio justo.

Abde | La celebración de Pellegrini indica lo que confía en él

Abde dispara para marcar el 2-0 del Betis al Utrecht. / Antonio Pizarro

Cuando el extremo izquierdo del Betis lanza el disparo con su pierna derecha se convierte en el segundo gol de los béticos la imagen de su entrenador celebrándolo con fuerza es bastante significativa de lo que piensa el chileno sobre las posibilidades que tiene Abde para seguir creciendo.

Antony | Se mete a veces en más guerras de la cuenta

Antony intenta hacerse con un balón por la banda. / Antonio Pizarro

La acción que protagoniza con El Karouani cuando le da un cabezazo absolutamente innecesario refleja fielmente sus peculiaridades como futbolista. El brasileño es un jugador brillante, capaz de pelear la acción del 1-0 y de poner el centrol del gol, pero debe medir en esas fricciones, porque con el VAR siempre son peligrosas para la interpretación de los árbitros.