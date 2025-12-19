Alineación probable del Betis ante el Getafe: con todo a despedir el año

Cambio de chip para el Real Betis Balompié. De la Copa del Rey a LaLiga. Y es que los de Manuel Pellegrini necesitan reconectar con el chip doméstico para impedir que los rivales que actualmente ocupan posiciones de UEFA Champions League se disparen en la clasificación en lo que a puntaje se refiere. Además, esta semana un Villarreal aturdido por la eliminación en Copa del Rey recibe a un FC Barcelona que va líder y lanzado, por lo que tienen una obligación clave en La Palmera: cumplir con su parte.

Isco, Junior Firpo y Diego Llorente serán las bajas por lesión, mientras que Bakambu, Abde y Amrabat están en la Copa de África. Además, es importante destacar que futbolistas como Lo Celso, Fornals o Antony no jugaron dese el inicio en el partido intersemanal en el Estadio Enrique Roca.

Once Betis

Marc Roca, la gran duda del Betis

Tras el partido ante el Rayo Vallecano, el pivote catalán tuvo un problema en uno de us hombros y no estuvo convocado en Copa del Rey. Todo apunta a que será duda hasta el entrenamiento del sábado por la mañana, cuando se vean quienes son los que estarán en la citación.

Por ello, el once probable del técnico chileno ante el Getafe es el siguiente: Álvaro Valles; Aitor, Bartra, Natan, Valentín; Altimira, Fornals; Lo Celso, Antony, Riquelme y Cucho Hernández.