El gesto del Betis tras los insultos homófobos a Aitor Ruibal que levanta aplausos en redes sociales

El equipo de redes sociales del Real Betis Balompié ya ha sido aplaudido en multitud de ocasiones por los trabajos que suelen realizar. Ya no sólo en el anuncio de los fichajes en verano e invierno, sino también en las numerosas y creativas iniciativas que llevan a cabo en los carteles con los que anuncian los partidos que va a disputar en conjunto dirigido por Manuel Pellegrini. En este caso, en el de este domingo ante el Getafe en el Estadio de La Cartuja, han aparecido con un potentísimo mensaje en contra de la homofobia con Aitor Ruibal como protagonista tras el insulto que recibió en el Estadio de Vallecas en la pasada jornada de liga.

Y es que ha sido además un gesto muy aplaudido en redes sociales, donde en apenas unos minutos se ha difundido con gran rapidez y con una valoración muy positiva de la gente, siendo de nuevo muy aplaudido. Y es que la imagen se centra en el lateral diestro bético, que coloca sus manos frente a su cara, con las uñas mirando a la cámara y con las mismas pintadas con el mensaje característico: "Día de Betis".

Por qué las uñas son protagonistas en el cartel del Betis

Y es que todo viene del último partido liguero del conjunto verdiblanco, el pasado lunes en el estadio del Rayo Vallecano. Cuando Aitor estaba dando la entrevista flash post partido, desde la grada de Vallecas se emitieron una serie de gritos y de insultos homófobos contra el futbolista basados en sus uñas, las cuales ya ha exhibido pintadas en varias ocasiones.

Ante este acontecimiento, Aitor no se pudo contener en la propia entrevista y saltó con una réplica. "No nos queremos desenganchar de arriba. Entonces, pues... ¡Ale homófobo! Bueno, da igual. Esto me pasa todos los partidos. No hay que darle más bola". Ese es el momento en el que el futbolista del Betis corta la entrevista para responder al aficionado. Por ello, tras ese incidente y en apoyo a su futbolista y en la lucha contra la homofobia, unas uñas pintadas con el futbolista detrás es la temática protagonista de este cartel.