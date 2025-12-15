Así jugaron los futbolistas del Betis ante el Rayo Vallecano

Que el Betis esté a punto de llegar al ecuador de la Liga aún invito fuera de casa, y que sin embargo sólo haya ganado dos veces, no es fruto de la causalidad, sino de la causalidad: el equipo siempre está bien plantado, rara vez comete errores atrás en la salida del balón o los despejes orientados (imponente trabajo de Bartra saliendo desde el banquillo al poco del comienzo por la lesión de Diego Llorente), pero con la pelota le está faltando a menudo un punto de finura y mala uva para que ese notable trabajo defensivo reporte más que un punto.

Álvaro Valles Muy metido, sacó varias manos de mérito y sigue muy suelto con el pie. Asentado.

Aitor Ruibal Seguro atrás, se prodigó poco. Un buen tiro al comienzo de la segunda parte que sacó Batalla.

Diego Llorente Muy mala suerte con las lesiones.

Natan Prolonga su línea de regularidad, sin esas súbitas desconexiones. Por arriba imperial y sin distracciones.

Ricardo Rodríguez Sobriedad en el mejor sentido, sin concesiones y tirando de experiencia para sacarse la pelota de encima.

Deossa No se arrugó ante el corte de partido, tan intenso y físico. Con la pelota debe dar más.

Marc Roca La movilidad y calidad de Isi le dio la noche.

Antony Amagó esta vez bastante más de lo que dio, aunque se aplicó en defensa más de lo habitual.

Fornals Trató de subirse al frenético tren del partido pero le costó. Fue perdiendo metros y sólo apareció un rato al principio de la segunda parte, cuando el Betis apretó mejor y tuvo más la pelota.

Riquelme Sigue con ese fútbol un tanto melifluo, sin mordiente, tan distante del punzante juego de Abde.

Cucho Hernández Otro partido interpretando el juego a la perfección pero sin ocasiones de remate: en una sele adelantó Pathé Ciss.

Lo Celso Fue salir y que el Betis perdiera la iniciativa que se había ido forjando tras la reanudación. No se adaptó al corte tan incómodo del partido.

Pablo García Esta vez le tocó al chaval maniobrar por la izquierda y se buscó un cañonazo sin ángulo al que respondió batalla.

Altimira A bregar.