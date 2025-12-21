El precio a pagar por el Betis para fichar a Amrabat: en Turquía ya lo apuntan

Uno de los futbolistas más importantes en la plantilla del Real Betis Balompié hasta el momento se llama Sofyan Amrabat. El marroquí se encuentra en estos momentos concentrado con Marruecos en la Copa de África, que este domingo 21 de diciembre tiene su partido inaugural (en el que seguro que estará Ez Abde, pero el pivote es la gran duda). En el esquema de Manuel Pellegrini, la importancia de Amrabat es tan grande que desde pocos partidos después de su debut ya se está planteando en Heliópolis la posibilidad de pelear por poder afrontar la compra del jugador del Fenerbahçe. Un equipo que, según informan desde el propio país turco, ya habría fijado un precio para su salida y que incluso conocería la posible oferta del combinado de La Palmera.

El origen de la información está en un reputado periodista turco especializado en la información diaria del Fenerbahçe, Sercan Hamzaoğlu. Según su información publicada en una intervención sobre el futuro del mercado de fichajes, el equipo dueño de los derechos de Amrabat lo valora en unos 15 millones de euros (entendiendo que esa es la oferta justa para hacerse con los servicios del pivote). Además, añade que el Betis estaría dispuesto a ofrecer inicialmente unos 7 millones de euros.

Una operación complicada para el Betis

Independientemente de la información de la prensa turca, la realidad es que la operación de Amrabat y el Betis es bastante complicada. Primero, porque el conjunto verdiblanco a día de hoy no está en posición de afrontar un traspaso de esas características, ya que como dijo el presidente Ángel Haro en la Junta de Accionistas y también han manifestado en varias ocasiones distintas gargantas profundas en Heliópolis, se necesitan generar plusvalías antes del 30 de junio. Así que antes de pensar en ese tipo de incorporaciones de cara a verano, antes aparece el apartado de los ingresos.

Un empujón difícilmente igualable por el capítulo de ventas sería la clasificación para la UEFA Champions League, un hecho que a día de hoy parece complicado vía liga y que se encomienda a la dedicación y a la fortuna del combinado bético en Europa. Y luego estarían las propias negociaciones tanto para tratar de reducir considerablemente esas cantidades, como también para tratar de cuadrar con el propio futbolista un salario acorde a la entidad andaluza.

Amrabat, en el suelo lesionado tras el golpe con Isco durante el partido contra el Utrecht. / José Manuel Vidal / Efe

El caso Amrabat en el Betis

Mucha tela por cortar, por tanto, con el asunto Amrabat en Heliópolis. De momento se sigue recuperando en la concentración de la Copa de África con su país, Marruecos, después de esa desafortunada lesión que tuvo con Isco.

Si no juega en el debut, lo normal es que sí lo haga en el segundo partido de la competición y por tanto vaya sumando continuidad en el resto del torneo para que, si la fortuna le sonríe, estar en plenas condiciones para jugar con el Betis en un regreso previsto más allá del 18 de enero de 2026.