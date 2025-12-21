El Betis, a ganar por una feliz Navidad

El año 2025 echa el cierre en los futbolístico para un Betis que sigue vivo en la Copa del Rey, bien colocado en Europa y que en LaLiga no quiere perder el tren de la zona noble, para lo que necesita volver a ganar. Y es que de las últimas cinco citas sólo se llevó el derbi, por lo que es vital sumar los tres puntos frente al Getafe para no ceder más terreno en la lucha por la quinta plaza y afrontar el parón navideño con una sonrisa.

Pero, como siempre, no le espera un choque fácil ante un Getafe que suele complicarle la vida a todos los rivales a poco que entre bien en los partidos. El equipo de José Bordalás es una china, en el mejor de los sentidos, en cualquier zapato, también en el verdiblanco, que no acaba de hacer un encuentro redondo desde hace tiempo. Con tramos de dominio, ya sea unas veces por los regalos atrás y otras por los fallos arriba, el caso es que el cuadro heliopolitano no termina de tener el absoluto control y acaba sufriendo y perdiendo puntos por el camino como en los empates contra el Girona, el Valencia o el último con el Rayo. Toca lograr la victoria para recuperar sensaciones, para que La Cartuja se caldee en una noche, otra jornada más, fría en la que el duelo de estilos estará sobre el césped con un único objetivo común: ganar.

Como siempre, Manuel Pellegrini afronta el partido con bajas. Recupera a Marc Roca, pero no puede contar con los lesionados Diego Llorente, Junior e Isco, además de los internacionales que están en la Copa de África, Bakambu, Abde y Amrabat, quien después de tres semanas desde que se lesionara con su patada a Isco podría jugar hoy en el debut de Marruecos en el torneo.

Aun así el conjunto sevillano, tras las rotaciones en Murcia, podrá formar con un once titular muy reconocible en el que Bellerín podría volver a jugar en el lateral derecho después de casi un mes en el dique seco. Marc Bartra y Natan formarán en el eje de la zaga con la duda del titular en el costado zurdo a elegir entre el rendimiento de Valentín Gómez o la jerarquía de Ricardo, con Álvaro Valles, el portero titular.

Posibles onces iniciales. / Dpto. de infografía.

La recuperación de Marc Roca da alguna alternativa en la medular al técnico chileno. “Si está en la convocatoria , está para jugar”, dijo el preparador heliopolitano, por lo que el catalán podría salir de inicio junto a Sergi Altimira, en principio por delante de un Deossa que va adaptándose y dando pasos adelante, aunque a un ritmo pausado. Otra posibilidad sería retrasar a Fornals y alinear a Lo Celso en la mediapunta, pero el cuadro azulón es un rival exigente contra el que hacen falta futbolistas que no se ahorren ningún esfuerzo ni carrera.

Arriba, sólo titularísimos a excepción de Riquelme, que debe aprovechar la oportunidad que le brinda la ausencia de Abde. Antony y Fornals serán los encargados de buscar la portería de David Soria junto a Cucho Hernández, un delantero vital en el juego de este Betis que hace de todo, ya que lo mismo remata, que asiste, que presiona o genera espacios con sus movimientos, factor clave ante un rival que acumula muchos futbolistas en su campo.

El Getafe, con una victoria y cuatro derrotas en los últimos cinco encuentros, y eliminado de la Copa del Rey, llega con las ausencias de Abdel Abqar, lesionado en Burgos entre semana, y Kamara y Coba, por lo que la convocatoria se completará con canteranos, aunque vuelve el faro de su juego, Luis Milla, una vez cumplida su sanción.