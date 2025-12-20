Pellegrini: "Veo el fútbol distinto a Bordalás, pero no es mi enemigo"

El Betis afronta este domingo su último partido de 2025 recibiendo en La Cartuja al Getafe de José Bordalás, a quien Manuel Pellegrini no considera un enemigo más allá de "ver el fútbol de un modo distinto", con el alta de Marc Roca, que está ya para jugar.

Altas: "Marc Roca tenía un esguince en el hombro y ya está entrenándose con normalidad sin ningún tipo de problema. Él y Bellerín están en condiciones de jugar".

Lesión de Isco: "Ya lo explicó el doctor. Él tiene muchas ganas de jugar y le ha tocado pasar un momento duro con lesiones importantes y muy seguidas, pero conociendo su carácter seguirá luchando para volver pronto".

El Getafe de Bordalás: "Tengo una opinión y la mantengo. Lo más importante en el fútbol es ganar, pero el cómo importa, porque no deja de ser un espectáculo que sigue mucha gente. Pero Bordalás no es mi enemigo; él tiene su manera de trabajar y le va bien. No me considero enemigo más allá de tener una diferencia de ver el fútbol. Es como la polémica con el Rayo. Dije que era un campo pequeño porque es un campo pequeño, pero estaba en buenas condiciones. No hay ningún tipo de problemas en pensar distinto".

Pablo García: "Las valoraciones individualidades las hago con los jugadores. Pablo es joven y con mucha proyección y hay que seguir guiándolo por el camino correcto. Está en formación y tendrá partidos y mejores y peores, pero seguirá contando con minutos con nosotros".

Valoración de 2025: "Creo que es buena. Mantenemos la regularidad en todas las competiciones y llegamos a una final de Conference League que perdimos con la mala fortuna de tener muchos lesionados. Estamos compitiendo por posiciones europeas en la liga, en la Copa del Rey y arriba en Europa en la pugna por el top 8, siempre con la ambición de seguir mejorando".

Lo Celso: "Está citado y cuando es así es que está en condiciones de jugar. Lo veo cada vez con más intensidad y pronto será el jugador que sabemos que puede ser. Lo veo bien, intentando recuperarse lo antes posible de las lesiones musculares seguidas que lo han frenado, aunque lo veo plenamente involucrado".

Canales: "Me alegro mucho por él, porque viene haciendo una buena campaña en México con Monterrey. Aquí respondió plenamente a lo que le pedíamos. No sé hacían donde va su futuro porque tiene contrato, pero tiene más años de fútbol".

Mercado invernal: "Vamos a terminar primero el partido con Getafe antes de sentarnos con la dirección deportiva para analizar el plantel. Hay rumores, pero no hay nada de cierto ni en salidas ni en llegadas. Para tener refuerzos hay que tener dinero y no se trata sólo de traer un nombre nuevo, porque este plantel ha demostrado estar capacitado para responder".