Amrabat se recupera y es titular con Marruecos en el inicio de la Copa África

Amrabat, en el suelo lesionado tras el golpe con Isco durante el partido contra el Utrecht.

Sofyan Amrabat está oficialmente de regreso. Después de haber estado apartado de los terrenos de juego desde el pasado 27 de noviembre, el pivote marroquí ha recibido el alta competitiva y formará parte del once inicial de su selección en el debut de la Copa África ante Comoras, en el encuentro que da el pistoletazo de salida al torneo.

Un regreso tras 24 días de incertidumbre

El centrocampista ha logrado dejar atrás sus problemas físicos en apenas tres semanas. El origen de su baja se remonta a un desafortunado choque con su compañero Isco Alarcón durante un partido con el Betis, justo en el momento en que el marroquí se disponía a armar un disparo.

Aquel severo traumatismo en el tobillo le provocó una inflamación tan notable que le impidió estar a las órdenes de Manuel Pellegrini antes del parón internacional estipulado por la FIFA. Pese a que el club descartó rápidamente una fractura ósea, el dolor persistente obligó al jugador a seguir un plan de rehabilitación específico que retrasó su vuelta más de lo previsto.

El "peaje" que pagó el Betis

La ausencia de Amrabat ha dejado un hueco difícil de llenar en el esquema bético durante el último mes. Debido a este percance, el internacional se perdió citas clave:

En LaLiga: No pudo estar ante el Sevilla, Barcelona, Rayo Vallecano ni Getafe.

No pudo estar ante el Sevilla, Barcelona, Rayo Vallecano ni Getafe. En eliminatorias: Ausente en los cruces de Copa del Rey frente a Torrent y Murcia.

Ausente en los cruces de Copa del Rey frente a Torrent y Murcia. En Europa: Se perdió el viaje a Croacia para medirse al Dinamo de Zagreb.

Ante la imposibilidad de que pudiera participar en ese último duelo europeo del año, el Betis optó por adelantar su liberación el pasado 9 de diciembre. De esta forma, el futbolista pudo trasladarse a Marruecos para culminar su puesta a punto con los médicos de su federación.

Foco en la Copa África

Tras haber comenzado a trabajar con el grupo a principios de esta semana, las sensaciones de Amrabat son óptimas y su seleccionador no ha dudado en darle la titularidad para el estreno, mientras Abde aguarda su oportunidad en el banquillo. El centrocampista permanecerá bajo la disciplina marroquí durante toda la competición, cuya final está prevista para el 18 de enero, fecha en la que el Betis espera recuperarlo para el tramo decisivo de la temporada.